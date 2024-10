Vist per a sentència el judici a un membre de la PAH per lesions

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El judici a un membre de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) que va ser denunciat per tres veïns de Pardinyes per un incident succeït el desembre del 2020 va quedar ahir vist per a sentència després que les dos parts declaressin al Canyeret. Unes 70 persones van donar suport a l’acusat per presumptes delictes de lesions, Gil Torné, en el seu camí als jutjats.

La seua advocada, Mercè Jordana, va explicar després que la Fiscalia va oferir un pacte per rebaixar la condemna “que no hem acceptat perquè passava per reconèixer la culpabilitat, i no hi va haver cap agressió”.

Per la seua part, un dels veïns denunciants va assegurar que “no s’ha instal·lat cap porta antiokupa al replà, no s’ha tallat cap subministrament a ningú” i que l’acusat “no va acudir sol a l’edifici, van ser tres persones”. Així mateix, va assegurar que la pena-multa a la qual s’enfronta és de 17.000 euros, no de 20.000, i que “en cap cas anirà a la presó perquè no té antecedents”. D’aquesta manera, Jordana va explicar que la pena de presó només s’aplica en cas d’impagament de la multa.