Marcha de más de 250 alumnos en Lleida para pedir que se aplace la nueva selectividad

Alumnos de Bachillerato, FP y también de ESO hicieron huelga ayer para reclamar información sobre los nuevos modelos de los exámenes de selectividad, ya que todavía no conocen cómo se estructurarán cuando faltan ocho meses justos para las pruebas. La Generalitat se comprometió a dar la información antes de que acabe octubre.

“La selectividad no es un experimento” o “si no hay solución, habrá revolución” fueron algunas de las consignas que más de 250 estudiantes clamaron ayer en una manifestación en Lleida ciudad para reclamar información sobre los nuevos modelos de las pruebas de acceso a la universidad. Partieron del campus de Cappont de la Universitat de Lleida y llegaron a la plaza Sant Joan, donde pidieron aplazar un año la nueva selectividad ante la “falta de información” sobre su estructura, que por primera vez se unificará en todo el Estado a partir de los exámenes del próximo junio. El departamento de Universidades se comprometió ayer a hacer público el modelo antes del final de octubre (ver desglose), pero el Sindicato de Estudiantes amenazó con otra huelga el viernes 18 si no conocen cómo serán las pruebas el próximo lunes.

Este sindicato convocó una huelga estatal para los alumnos de Secundaria, Bachillerato y FP. El departamento de Educación no ofreció datos sobre el seguimiento, que fue muy desigual y minoritario en numerosos centros. En el instituto Joan Oró secundaron el paro sobre todo alumnos de Bachillerato y de ciclos superiores, mientras que en el Maria Rúbies y en el Màrius Torres se sumaron la mayoría de los de Bachillerato. Mientras, unos 220 alumnos de FP no acudieron a las aulas en el Ronda. En cambio, muy pocos alumnos hicieron huelga en el Manuel de Montsuar. En Tàrrega, tres de cada cuatro alumnos de primero y segundo de Bachillerato hicieron huelga en el instituto Manuel de Pedrolo, informa Laia Pedrós. En el Alfons Costafreda la hicieron más de la mitad de los alumnos de segundo, mientras que la mayoría de los de primero fueron a clase. En el instituto La Serra de Mollerussa, 74 de los 360 alumnos de Bachillerato y de los últimos cursos de ESO secundaron el paro, informa Joan Gómez. En la concertada, fue muy minoritaria. En la manifestación, los alumnos alertaron de su “estrés, frustración y sentimiento de impotencia” ante “unos gobernantes que no nos tienen en cuenta”. Las movilizaciones se replicaron en más ciudades de Catalunya y del Estado.

Un director consultado por este diario criticó el proceso que sigue el Govern para explicar el nuevo modelo de selectividad. “Hacen reuniones por asignaturas, van por separado y no hay criterios únicos, como si fueran reinos de Taifas”, afirmó.

Àngel, Lluc y Ana bachillerato en el Lestonnac: «Dependemos mucho de este examen, es nuestro futuro»

“Nuestros profesores hacen lo que pueden, pero dependemos mucho de estos exámenes, son nuestro futuro”, afirmó Àngel, que cursa segundo de Bachillerato en Lestonnac. “Se ha cambiado la estructura de forma precipitada y aún no tenemos la información suficiente, cuando solo faltan ocho meses”, añadió Ana, una compañera de clase. “Pedimos que aplacen los nuevos modelos hasta el próximo curso”, concluyó Lluc, también alumno de Bachillerato en el Lestonnac.

El Govern prevé publicar los 35 modelos de examen este mes

El departamento de Universidades se comprometió ayer a publicar los modelos definitivos de los exámenes de las 35 asignaturas de la selectividad durante la segunda quincena de octubre. Los nuevos modelos se están presentando en las reuniones informativas para cada materia con el profesorado de todos los institutos de Catalunya, y hasta ayer han tenido lugar las de 28. El Govern también informó de que este año se han avanzado las reuniones con los centros para informar de los cambios que comporta la nueva normativa de acceso a la universidad, que el Gobierno central aprobó el pasado junio.

En Catalunya, la convocatoria ordinaria de las pruebas de acceso a la universidad se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de junio. En líneas generales, se reducirá la opcionalidad en los exámenes, por lo que no se podrá escoger entre varias opciones como sucedía hasta ahora en algunos. Aun así, en algunos ejercicios podrá haber una opcionalidad interna. Las preguntas tipo test no podrán superar el 30% de las de un examen, por lo que el 70% restante deberán ser de tipo abierta o semi-construida. Respecto al modelo competencial, “se continuará potenciando en consonancia con el contenido de Bachillerato y la adaptación será gradual”.