La lluvia marca un festivo de apertura comercial con pocas ventas

El quinto festivo de apertura comercial del año estuvo marcado por la lluvia y por el hecho de que buena parte de los comerciantes locales no abrieran sus negocios. En el Eix Comercial solo algunas franquicias abrieron y durante la mañana registraron una baja afluencia por culpa, en parte, de la lluvia, mientras que en la Zona Alta también hubo pocas aperturas, y en Pardinyes abrió el mercadillo del Barris Nord hasta el mediodía. Por la tarde, la lluvia cesó y hubo una mayor afluencia en el Eix, pero los propios comerciantes apuntaron que la jornada de ayer fue “de pocas ventas”. Al respecto, la presidenta de los comerciantes del Eix, Montse Eritja, dijo que “muchos no hemos abierto hoy para que comerciantes y trabajadores puedan conciliar, ya que los que solemos abrir seis días por semana agradecemos mucho tener dos festivos seguidos”. Añadió que “la lluvia no ha ayudado” a las ventas y calificó de “floja” tanto la jornada de ayer como la del viernes. Los próximos festivos de apertura comercial serán el 1, 8, 15, 22 y 29 de diciembre.