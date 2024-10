La pluja marca un dia festiu d'obertura comercial amb poques vendes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El cinquè dia festiu d’obertura comercial de l’any va estar marcat per la pluja i pel fet que bona part dels comerciants locals no obrissin els seus negocis. A l’Eix Comercial només algunes franquícies van obrir i durant el matí van registrar una baixa afluència per culpa, en part, de la pluja, mentre que a la Zona Alta també hi va haver poques obertures, i a Pardinyes va obrir el mercat del Barris Nord fins al migdia. A la tarda, la pluja va cessar i hi va haver una afluència més important a l’Eix, però els mateixos comerciants van apuntar que la jornada d’ahir va ser “de poques vendes”.

Sobre això, la presidenta dels comerciants de l’Eix, Montse Eritja, va dir que “molts no hem obert avui perquè comerciants i treballadors puguin conciliar, ja que els qui solem obrir sis dies per setmana agraïm molt tenir dos dies festius seguits”. Va afegir que “la pluja no ha ajudat” a les vendes i va qualificar de “fluixa” tant la jornada d’ahir com la de divendres. Els pròxims festius d’obertura comercial seran 1, 8, 15, 22 i 29 de desembre.