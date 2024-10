Acepta 5 años de prisión por violar a una chica que conoció por internet

Publicado por Laura García Redactora Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Un hombre aceptó ayer una condena de 5 años de prisión por violar a una joven de 18 años a la que había conocido a través de una página web de contactos. La Audiencia de Lleida acogió la vista oral que se celebró a puerta cerrada y que, tras un acuerdo entre la defensa, la Fiscalía y la acusación particular, consistió en ratificar la conformidad sin necesidad de tener que celebrarse el juicio. Además de los cinco años de prisión por un delito de agresión sexual, el tribunal le impone ocho años de libertad vigilada y una orden de alejamiento respecto a la víctima durante ocho años, a contar una vez cumplida la pena de prisión. Actualmente, el condenado se encuentra en la cárcel de forma preventiva desde enero de 2023, cuando tuvieron lugar los hechos. La Fiscalía rebajó su petición inicial de 9 años de prisión y pidió aplicar la atenuante de reparación del daño, ya que el procesado consignó una parte de la indemnización por daños morales, que asciende a 15.000 euros. No se le aplicó la atenuante de confesión porque durante el proceso judicial, el acusado siempre se ha acogido a su derecho a no declarar, y, hasta ayer, no admitió los hechos al aceptar la condena.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos tuvieron lugar la tarde del 1 de enero de 2023, cuando la víctima finalmente quedó de forma presencial por primera vez con el acusado, al que había conocido a través de una página web de citas. Según la Fiscalía, el hombre le preguntó a la chica qué edad tenía pero no le dijo la suya, resultando que ella tenía 18 años y él, más de 50. Una vez que la joven lo vio, le dijo que se quería ir, pero la convenció para dar una vuelta en su vehículo. Según la Fiscalía, la llevó a una zona apartada en un descampado, donde tenía un contenedor de mercancías, en el que tenía un colchón. Allí, y a pesar de que la joven le dijo que quería irse y que no quería mantener relaciones sexuales, la violó. El escrito de acusación mantiene que la víctima tuvo miedo de lo que le pudiera pasar y que se bloqueó a causa de este temor.