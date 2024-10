Accepta cinc anys de presó per violar una noia que va conèixer per internet

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home va acceptar ahir una condemna de 5 anys de presó per violar una jove de 18 anys que havia conegut a través d’una pàgina web de contactes. L’Audiència de Lleida va acollir la vista oral que es va celebrar a porta tancada i que, després d’un acord entre la defensa, la Fiscalia i l’acusació particular, va consistir a ratificar la conformitat sense necessitat d’haver de celebrar-se el judici. A més dels cinc anys de presó per un delicte d’agressió sexual, el tribunal li imposa vuit anys de llibertat vigilada i una ordre d’allunyament respecte a la víctima durant vuit anys, a comptar una vegada complerta la pena de presó. Actualment, el condemnat es troba a la presó de forma preventiva des del gener del 2023, quan van tenir lloc els fets. La Fiscalia va rebaixar la seua petició inicial de 9 anys de presó i va demanar aplicar l’atenuant de reparació del dany, ja que el processat va consignar una part de la indemnització per danys morals, que ascendeix a 15.000 euros. No se li va aplicar l’atenuant de confessió perquè durant el procés judicial l’acusat sempre s’ha acollit al seu dret a no declarar, i, fins ahir, no va admetre els fets a l’acceptar la condemna. Segons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, els fets van tenir lloc la tarda de l’1 de gener del 2023, quan la víctima finalment va quedar de forma presencial per primera vegada amb l’acusat, que havia conegut a través d’una pàgina web de cites. Segons la Fiscalia, l’home va preguntar a la noia quina edat tenia però no li va dir la seua, resultant que ella tenia 18 anys i ell, més de 50. Una vegada que la jove ho va veure, li va dir que se’n volia anar, però la va convèncer per donar un tomb amb el seu vehicle. Segons la Fiscalia, la va portar a una zona apartada en un descampat, on hi havia un contenidor de mercaderies, en què hi havia un matalàs. Allà, i malgrat que la jove li va dir que volia anar-se’n i que no volia mantenir relacions sexuals, la va violar. L’escrit d’acusació manté que la víctima va tenir por del que li pogués passar i que es va bloquejar a causa d’aquest temor.