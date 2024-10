La Síndica del ayuntamiento de Lleida insta a agilizar la administración

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

La Síndica de Greuges de la Paeria, Dora Padial, ha destacado esta mañana durante la presentación de su memoria anual ante el pleno de la Paeria que la administración es una maquinaria lenta y compleja, el derecho administrativo se debería simplificar para ser más práctico y eficiente. No obstante, ha precisado que las quejas son una pequeña parte de los trámites que gestiona el ayuntamiento, del que ha dicho que funciona "gracias a su personal excelente. La mayoría hace un buen trabajo que es imprescindible. Agradezco el apoyo del alcalde y toda la oposición", ha manifestado.

La teniente de alcalde Carme Valls ha subrayado las medidas impulsadas el último año como la alcaldía en los barrios y ha indicado que la OMAC ha gestionado 95.310 trámites este año hasta el 30 de septiembre. El alcalde, Fèlix Larrosa, ha definido a la Síndica como una “figura esencial” y ha remarcado “absoluta independencia y sobiranía” de esta figura.

El jefe del PP y de la oposición, Xavi Palau, ha afirmado que "hay que dotar sindicatura de más recursos. 288 quejas en Lleida no son muchas, 111 propias del ayuntamiento no está mal. Hay que tirar de las orejas al resto de administraciones, Generalitat y Estado”. Sandra Castro, edil de ERC, ha manifestado que “la recurrencia de temas en los últimos años debe marcar las prioridades de la acción política. Sería interesante que la síndica pudiera hacer recomendaciones políticas sobre el funcionamiento de la administración”. “El informe refleja carencias, pero también buenas prácticas de la administración. Sin la colaboración de los diferentes departamentos del ayuntamiento no se habría podido solucionar la mayoría de temas planteados”, ha dicho por su parte, David Melé, de Junts. Mientras, Gloria Rico, de Vox, ha señalado que “los ciudadanos cada vez confían mas en la sindicatura, un puente entre ellos y la administración" y la edil del Comú Laura Bergés ha considerado que “no avanzamos adecuadamente. Los problemas continúan siendo los mismos. Cuesta que la administración reaccione y de respuesta”