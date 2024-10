La Síndica de l’ajuntament de Lleida insta a agilitzar l’administració

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Síndica de Greuges de la Paeria, Dora Padial, ha destacat aquest matí durant la presentació de la seua memòria anual davant del ple de la Paeria que l’administració és una maquinària lenta i complexa, el dret administratiu s’hauria de simplificar per ser més pràctic i eficient. No obstant, ha precisat que les queixes són una petita part dels tràmits que gestiona l’ajuntament, del que ha dit que funciona "gràcies al seu personal excel·lent. La majoria fa un bon treball que és imprescindible. Agraeixo el suport de l’alcalde i tota l’oposició", ha manifestat.

La tinenta d’alcalde Carme Valls ha subratllat les mesures impulsades l’últim any com l’alcaldia als barris i ha indicat que l’OMAC ha gestionat 95.310 tràmits aquest any fins el 30 de setembre. L’alcalde, Fèlix Larrosa, ha definit la Síndica com una “figura essencial” i ha remarcat “absoluta independència i sobiranía” d’aquesta figura.

El cap del PP i de l’oposició, Xavi Palau, ha afirmat que "cal dotar sindicatura de més recursos. 288 queixes a Lleida no són gaires, 111 de pròpies de l’ajuntament no està malament. Cal tirar de les orelles la resta d’administracions, Generalitat i Estat”. Sandra Castro, edil d’ERC, ha manifestat que “la recurrència de temes en els últims anys ha de marcar les prioritats de l’acció política. Seria interessant que la síndica pogués fer recomanacions polítiques sobre el funcionament de l’administració”. “L’informe reflecteix mancances, però també bones pràctiques de l’administració. Sense la col·laboració dels diferents departaments de l’ajuntament no s’hauria pogut solucionar la majoria de temes plantejats”, ha dit per la seua part, David Melé, de Junts. Mentrestant, Glòria Ric, de Vox, ha assenyalat que “els ciutadans cada vegada confien mes en la sindicatura, un pont entre ells i l’administració" i l’edil del Comú Laura Bergés ha considerat que “no avancem adequadament. Els problemes continuen sent els mateixos. Costa que l’administració reaccioni i de resposta”