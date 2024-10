La Síndica insta a agilizar la administración, que define como una “maquinaria lenta”

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

“La administración es una maquinaria lenta y compleja, el derecho administrativo se debería simplificar para ser más práctico”, afirmó ayer la Síndica de Greuges del ayuntamiento, Dora Padial, durante la presentación de su memoria anual ante el pleno municipal. Lo dijo porque la mayoría de las 288 quejas que recibió en 2023 fueron consecuencia de la demora o falta de respuesta por parte de las administraciones a las consultas ciudadanas. No obstante, precisó que las quejas son una pequeña parte de los trámites que gestiona el consistorio, del que dijo que funciona “gracias a su personal excelente”. Padial manifestó que “la mayoría hace un buen trabajo que es imprescindible, agradezco el apoyo del alcalde y de toda la oposición”.

La teniente de alcalde Carme Valls subrayó medidas impulsadas el último año como la alcaldía en los barrios e indicó que la Oficina Municipal de Atención Ciudadana (OMAC) ha gestionado 95.310 trámites este año hasta el 30 de septiembre. El alcalde, Fèlix Larrosa, definió a la Síndica como “figura esencial” y remarcó su “absoluta independencia y soberanía”.El líder del PP, Xavi Palau, afirmó que “hay que dotar a la sindicatura de más recursos”, a la vez que valoró que “288 quejas en Lleida no son muchas, y que las propias del ayuntamiento sean 111 no está mal. Hay que tirar de las orejas al resto de las administraciones”.La edil de ERC Sandra Castro manifestó que “la recurrencia de los temas de las quejas en los últimos años debe marcar las prioridades, sería interesante que la síndica pudiera hacer recomendaciones políticas sobre el funcionamiento de la administración”.Por su parte, el portavoz de Junts David Melé valoró que “el informe refleja carencias, pero también buenas prácticas de la administracion” y añadió que “la mayoría de temas planteados no se habrían podido solucionar sin la colaboración del ayuntamiento”. Mientras, la edil de Vox Gloria Rico indicó que “los ciudadanos cada vez confían más en la sindicatura”. “No avanzamos adecuadamente, los problemas continúan siendo los mismos”, consideró la concejala del Comú, Laura Bergés. “Cuesta que la administración reaccione”, concluyó.Paralelamente, el pleno aprobó una moción del sindicato CGT en defensa de las escuelas deportivas municipales. Por contra, se rechazó una moción de Vox contra la corrupción. Asimismo, se tramitó la aprobación inicial del plan director del alcantarillado y de la estructura de costes del contrato de gestión del alumbrado. Por otra parte, se aprobó inicialmente la disolución del organismo autónomo Turisme de Lleida, que pasará a integrarse en la estructura municipal. También se dio luz verde al inicio del expediente para oficializar el escudo de la ciudad.

Finalmente, el pleno tomó razón de la renuncia de la concejala Anna Miranda, que se ha incorporado como directora de la delegación de Justicia, y Larrosa señaló que Roberto Pino asumirá la responsabilidad como nuevo edil del PSC en el próximo pleno.

“Ayer durmieron 22 personas en las calles, sobre todo del Centro Histórico”

El pleno rechazó una moción del PP sobre un modelo consensuado de inclusión social que el jefe de la oposición, Xavi Palau, defendió aludiendo a una falta de consenso con los grupos, entidades y vecinos. Afirmó que “habría que replantear” el plan de la Paeria para “evitar seguir centralizando servicios sociales en el Centro Histórico”. El teniente de alcalde Carlos Enjuanes aseguró que se llevaron a cabo rondas de contactos con todos los grupos para poner en común el modelo “y recibimos propuestas de todos, menos del PP”. El alcalde, Fèlix Larrosa, explicó que “ayer durmieron 22 personas en la calle, la mayoría en el Centro Histórico” y afirmó que “es un problema que debemos resolver”. La portavoz de Junts Violant Cervera acusó a Palau de “buscar rédito electoral enfrentando a los barrios de la ciudad”. Sin embargo, criticó que “casi 300 personas sin hogar estarán en el Centro Histórico” y auguró que “la situación en el barrio se verá mucho más agraviada”. Por su parte, la edil de ERC Sandra Castro afirmó que “compartimos muchos puntos” del modelo de inclusión del PSC, pero rechazó usar el antiguo hotel de la estación de trenes para alojar a personas que buscan trabajo en la campaña agrícola. “Sitúa al gobierno en una contradicción, ¿recuerdan cuando hablaban del albergue de Pardinyes como un macroalbergue?”, preguntó a los miembros del gobierno. “Pidieron rebajarlo a 40 plazas y ahora plantean un recurso de 100”, añadió Castro. Mientras, la edil del Comú, Laura Bergés, reiteró que el equipamiento en la antigua escuela Cervantes “provoca la guetización del Centro Histórico”.

Consenso para restaurar y conservar el Molí de Cervià

El pleno aprobó por unanimidad la moción de ERC para la conservación del Molí de Cervià, en la partida de Grenyana. Larrosa agradeció la iniciativa y explicó que, antes de presentarse la moción, ya se firmó un anteproyecto para que el arquitecto municipal lleve a cabo la actuación de urgencia que sea necesaria para consolidar los restos del espacio. “En estos momentos estamos trabajando en el expediente para inscribir el molino en el Museu de l’Aigua”, indicó el alcalde. “Su recuperación es una prioridad para preservar nuestra historia e impulsar l’Horta como un eje patrimonial y cultural”, defendió la portavoz de ERC, Jordina Freixanet.

Prevén licitar la ampliación del Refugi dels Peluts el próximo año

La primera teniente de alcalde, Begoña Iglesias, explicó que “el año que viene licitaremos y comenzarán las obras para ampliar el Refugi dels Peluts”, el refugio municipal de animales de compañía que está colapsado ante el aumento de abandonos, sobre todo de perros. Iglesias lo anunció después de la crítica del edil de ERC Juanjo Falcó por el contrato con la residencia privada Green House para alojar a 20 perros que no caben en el Refugi, “una solución que debía ser temporal y que se hace crónica, con un coste de 208.000 euros hasta 2027”. Iglesias respondió que “ni Lleida ni ningún municipio cercano dan abasto, deberemos continuar con el contrato”.