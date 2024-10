La síndica insta a agilitzar l'administració, que defineix com una “maquinària lenta”

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

“L’administració és una maquinària lenta i complexa, el dret administratiu s’hauria de simplificar per ser més pràctic”, va afirmar ahir la síndica de greuges de l’ajuntament, Dora Padial, durant la presentació de la seua memòria anual davant del ple municipal. Ho va dir perquè la majoria de les 288 queixes que va rebre el 2023 van ser com a conseqüència de la demora o falta de resposta per part de les administracions a les consultes ciutadanes. No obstant, va precisar que les queixes són una petita part dels tràmits que gestiona el consistori, del qual va dir que funciona “gràcies al seu personal excel·lent”. Padial va manifestar que “la majoria fa un bon treball que és imprescindible, agraeixo el suport de l’alcalde i de tota l’oposició”.

La tinenta d’alcalde Carme Valls va subratllar mesures impulsades l’últim any com l’alcaldia als barris i va indicar que l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC) ha gestionat 95.310 tràmits aquest any fins al 30 de setembre. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va definir la síndica com a “figura essencial” i va remarcar la seua “absoluta independència i sobirania”.El líder del PP, Xavi Palau, va afirmar que “cal dotar la sindicatura de més recursos”, alhora que va valorar que “288 queixes a Lleida no són gaires, i que les pròpies de l’ajuntament siguin 111 no està malament. Cal estirar les orelles a la resta de les administracions”.L’edil d’ERC Sandra Castro va manifestar que “la recurrència dels temes de les queixes en els últims anys ha de marcar les prioritats, seria interessant que la síndica pogués fer recomanacions polítiques sobre el funcionament de l’administració”.

Per la seua part, el portaveu de Junts, David Melé, va valorar que “l’informe reflecteix carències, però també bones pràctiques de l’administració” i va afegir que “la majoria de temes plantejats no s’haurien pogut solucionar sense la col·laboració de l’ajuntament”. D’altra banda, l’edil de Vox Gloria Rico va indicar que “els ciutadans cada vegada confien més en la sindicatura”.“No avancem adequadament, els problemes continuen sent els mateixos”, va considerar la regidora del Comú, Laura Bergés. “Costa que l’administració reaccioni”, va concloure.Paral·lelament, el ple va aprovar una moció del sindicat CGT en defensa de les escoles esportives municipals. Per contra, es va rebutjar una moció de Vox contra la corrupció. Així mateix, es va tramitar l’aprovació inicial del pla director del clavegueram i de l’estructura de costos del contracte de gestió de l’enllumenat.D’altra banda, es va aprovar inicialment la dissolució de l’organisme autònom Turisme de Lleida, que passarà a integrar-se a l’estructura municipal. També es va donar llum verda a l’inici de l’expedient per oficialitzar l’escut de la ciutat.

Finalment, el ple va prendre nota de la renúncia de la regidora Anna Miranda, que s’ha incorporat com a directora de la delegació de Justícia, i Larrosa va assenyalar que Roberto Pino assumirà la responsabilitat com a nou edil del PSC en el pròxim ple.