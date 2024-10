Más de la mitad de los alumnos de grado medio que no obtuvieron plaza han dejado los estudios

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

El 64,7% de alumnado que no obtuvo plaza para cursar un grado medio este curso no continúa estudios en el sistema reglado, como se desprende del hecho de que no tengan el número RALC que identifica a todos los estudiantes. Son 4.373 estudiantes de los 6.757 que no obtuvieron asignación. Hay 2.384 que, a pesar de no tener asignación, sí están matriculados en alguna enseñanza, son un 35,3%. Además, hay 3.921 estudiantes, un 46,3%, de los que se habían matriculado en un grado medio pero que no cumplían los requisitos que tampoco se encuentran al sistema. La consellera Esther Niubó ha insistido este lunes en que hay que mejorar la orientación y ha anunciado que la preinscripción y matriculación serán centralizadas y telemáticas para garantizar que acabe antes de que empiece el curso.

Para este curso, Educación recibió 108.289 solicitudes, de las cuales 57.290 de grado medio y 50.999 de grado superior. Un total de 14.884 no cumplían los requisitos -8.476 de grado medio y 6.408 de grado superior- y hubo 17.871 que a pesar de tener asignación no se matricularon -7.936 de grado medio y 9.935 de grado superior-. Finalmente se matricularon 61.573 estudiantes, 34.121 de grado medio y 27.452 de grado superior.

De entre los 8.476 de grado medio que no cumplían los requisitos, 4.555 están actualmente matriculados en algún tipo de enseñanza (53,7%). De estos, hay 1.735 que repiten cuarto de ESO (20,5%) y 928 que han optado por un Programa de Formación e Inserción 10,9%). Hay pero un 46,3% que no tienen RALC y, por lo tanto, no están matriculados en estudios reglados al sistema.

Con respecto al grado superior, hay un 35% de alumnado de segundo de grado medio que no continúa en el sistema y un 46% del alumnado de grado superior que no se matriculó a pesar de tener una asignación, acaba cursando otros estudios. El resto, un 53%, no aparece en el RALC, y, por lo tanto, han ido a la universidad, al mercado laboral o no continúan con los estudios.

Por otra parte, del total de alumnos que acabaron la ESO el curso pasado, 50.450 están cursando bachillerato (57%), 21.198 están haciendo un grado medio (23,9%), 5.636 repiten ESO (6,4%) y 2.524 hacen un PFI (2,8%), pero hay 7.983 que no están al sistema ya que no tienen el número RALC que tienen los estudiantes al sistema reglado. Son un 9% del total.

Conocer la plaza antes de que empiece el curso

"Eso no puede volver a pasar", ha insistido Niubó sobre el hecho de que este curso ha habido estudiantes que han empezado la FP cuando ya había empezado el curso. Para conseguir cambiarlo, el proceso será telemático, el sistema se basará en una aceptación más ágil de la plaza por parte del alumnado, sin requerir procesos manuales extensos en cada centro y eso será gracias a la centralización de la matrícula.

De esta manera, se acortará el periodo de la segunda asignación que, a la vez, tiene que evitar perder la fidelización por parte del alumno durante las vacaciones. Y es que un 26,6% de los estudiantes de grado medio no se matriculan durante la segunda tanda a pesar de tener asignación, porcentaje que es del 35% con respecto al grado superior.

De entre el alumnado que obtuvo una asignación y no se matriculó, casi un 20% dice que ha decidido hacer otra enseñanza pero hay un 25% que responde que o bien olvidó hacerlo o estaba fuera. Por eso, Educación se ha marcado mejorar la comunicación a fin de que los estudiantes tengan claro qué tienen que hacer y cuándo lo tienen que hacer.

El calendario aproximado con el que trabaja Educación es que la oferta inicial se publique el 23 de mayo, las solicitudes se presenten entre el 26 y el 30 y las tres tandas de asignación se hagan hasta finales de julio. En septiembre se mantendrá el proceso de gestión de plazas disponibles, en las que también podrán participar personas que no hayan participado del proceso en primera instancia.

Niubó ha explicado también que se evitará la reserva de plazas los centros para el alumnado repetidor y que este se pueda matricular antes de la primera asignación. De esta manera, saldrán las plazas reales que hay al sistema y no la previsión que tienen los centros.

Mejorar la orientación y la planificación

Otra de las vías de trabajo es la mejora de la orientación, de manera tal que se disponga de información de las preferencias del alumnado después de 4t de ESO. Algunas medidas son generalizar el sistema de información universal sobre el consejo orientador a 4t de ESO, insistir en la necesidad en hacer más de una petición –el 20% de los de grado medio y el 27% de los de superior sólo hacen una– y crear equipos de educadores sociales formados en orientación en los municipios.

Por último, Niubó ha explicado que trabajan para mejorar también la planificación de la oferta por ejemplo con convenios con empresas pero también analizando la disponibilidad de espacios, municipales entre otros, para ofrecer más plazas. Niubó ha explicado también que se quiere incrementar el 26,4% de la oferta de FP dual que hay actualmente.

Por otra parte, ha expresado la voluntad construir entre cuatro y cinco centros públicos específicos de referencia dirigidos a los colectivos con riesgo de abandono en el periodo 2024-2028 y crear más grupos de FP básica.