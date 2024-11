Protesta de trabajadores públicos para mejorar las condiciones salariales y en defensa de Muface

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha movilizado este lunes ante la delegación del gobierno español en Barcelona para exigir mejoras laborales y salariales y para defender la asistencia sanitaria de Muface.

El presidente del CSIF en Lleida, Modesto Berciano, ha recordado que el actual acuerdo salarial acaba a finales de diciembre de este año y que, por lo tanto, "se tiene que empezar una negociación que mejore las condiciones por los trabajadores públicos". Berciano también ha hablado de conseguir un "desbloqueo" de las negociaciones entre el Estado y las empresas aseguradoras para conservar la asistencia sanitaria de Muface, y ha reclamado la implicación del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

"No está facilitando las negociaciones para las mejoras salariales. Le hicimos un escrito explicando que se tenían que reanudar las negociaciones y a estas alturas no ha contestado", ha denunciado al presidente del CSIF a Lleida. En paralelo, el sindicato ha insistido en que hay "que "descongelar" las negociaciones entre el Estado y las aseguradoras, y han instado al Estado a invertir más dinero en las mutuas. "Si el Estado no entrega el gasto necesario para que estas mutuas hagan esta asistencia, evidentemente la asistencia será insuficiente", ha recalcado Berciano.

Los manifestantes quieren conseguir que el nuevo acuerdo salarial recupere los salarios de antes de los recortes del 2010, una oferta pública de empleo sin tasa de reposición y acabar el año con las plazas interinas estabilizadas.

El CSIF igualmente ha reclamado la equiparación salarial de la Administración General del Estado con el resto de administraciones. "Igual trabajo, igual salario," ha sentenciado el sindicato. Durante la reivindicación se ha hecho también un minuto de silencio por las víctimas de la dana en Valencia y se ha reconocido la tarea de los trabajadores públicos durante la crisis.