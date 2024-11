Los alumnos catalanes, líderes del Estado en competencia digital

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Los alumnos catalanes de segundo de ESO son los mejores del Estado en competencias digitales y se sitúan en los primeros puestos del mundo, según el estudio ICILS, elaborado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo y que analiza 35 países. Catalunya obtiene 518 puntos, mientras que la media española es de 495 y la de la UE, 493. Por delante de los estudiantes catalanes solo están los de Corea (540) y los de la República Checa (525). Dinamarca está empatada con Catalunya, con 518 puntos. En el ranking estatal, la puntuación de los alumnos catalanes es superior a la de los de Madrid (514), Asturias (514) y Castilla y León (507).

Las chicas muestran un rendimiento “significativamente superior” al de los chicos (531 frente a 505) y un 8% no alcanzan la competencia (los chicos, un 13%). El alumnado de los centros privados tiene una puntuación más alta que los de la pública (542 frente a 505). Pero la diferencia mayor es la de los estudiantes desfavorecidos, con 77 puntos menos, y la de los inmigrantes, con 43 menos. El informe constata también que el 69,4% de estudiantes usan las tecnologías para tareas escolares en los días lectivos y el 71,1%, para otros propósitos. El 44,6% no tienen limitación parental en uso de pantallas los días lectivos (41,5% en el conjunto del Estado) y el 62,4% no la tienen en los no lectivos (68,4%). En la UE es el 59,4% y el 75,1%, respectivamente.

Precisamente, Educación anunció ayer que prevé para el próximo curso un “plan de digitalización” responsable. La consellera Esther Niubó afirmó que el objetivo es “afrontar la gestión del desarrollo digital” de las aulas y precisó que la idea “no es reducir la competencia digital sino favorecer un uso responsable y trabajar en paralelo para potenciar otras competencias que el alumnado debe reforzar”. Dijo que los resultados del estudio “nos han de enorgullecer”, pero remarcó que quieren “conseguir el mismo nivel en competencia lectora, matemática y científica”, que ahora no son tan buenos.

Bachillerato alternativo en el colegio Fedac Lleida

El colegio Fedac Lleida imparte un Bachillerato alternativo al convencional, denominado Bat Pro, que no se centra esencialmente en preparar a los alumnos para la selectividad sino en la “electividad”. Eso es, apuesta por “buscar qué les gusta, en qué son buenos y qué quieren hacer y, cuando lo encontramos, orientarlos hacia su futuro profesional”, indicó la directora del centro, Verònica Upton. Explicó que en esta etapa los estudiantes suelen sufrir mucha presión por sus resultados y la selectividad, los que provoca abandono, y remarcó que el Bat Pro tiene como objetivo también reducir esta tasa. Detalló que la diferencia con el Bachillerato convencional es “el día a día en el aula”. “Agrupamos las asignaturas por ámbitos y trabajamos por proyectos que tengan repercusión en el entorno. Por ejemplo, en el área de matemáticas y economía tienen que crear una empresa sostenible que no deje huella ecológica y tenga un trasfondo social”, relató. Añadió que los estudiantes de este Bachillerato que tienen claro que harán la selectividad “hacen trabajo extra por la tarde”.