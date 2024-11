Els alumnes catalans, líders de l'Estat en competència digital

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els alumnes catalans de segon d’ESO són els millors de l’Estat en competències digitals i se situen en els primers llocs del món, segons l’estudi ICILS, elaborat per l’Associació Internacional per a l’Avaluació del Rendiment Educatiu i que analitza 35 països. Catalunya obté 518 punts, mentre que la mitjana espanyola és de 495 i la de la UE, 493. Al davant dels estudiants catalans només hi ha els de Corea (540) i els de la República Txeca (525). Dinamarca està empatada amb Catalunya, amb 518 punts. En el rànquing estatal, la puntuació dels alumnes catalans és superior a la dels de Madrid (514), Astúries (514) i Castella i Lleó (507).

Les noies mostren un rendiment “significativament superior” al dels nois (531 davant de 505) i un 8 per cent no arriben a la competència (els nois, un 13%). L’alumnat dels centres privats té una puntuació més alta que el de la pública (542 davant de 505). Però la diferència més gran és la dels estudiants desfavorits, amb 77 punts menys, i la dels immigrants, amb 43 menys.

L’informe constata també que el 69,4% d’estudiants utilitzen les tecnologies per a tasques escolars en els dies lectius i el 71,1%, per a altres propòsits. El 44,6 per cent no tenen limitació parental en ús de pantalles els dies lectius (41,5% en el conjunt de l’Estat) i el 62,4% no la tenen en els no lectius (68,4%). A la Unió Europea és de 59,4 per cent i 75,1%, respectivament.

Precisament, Educació va anunciar ahir que preveu per al curs vinent un “pla de digitalització” responsable. La consellera Esther Niubó va afirmar que l’objectiu és “afrontar la gestió del desenvolupament digital” de les aules i va precisar que la idea “no és reduir la competència digital sinó afavorir-ne un ús responsable i treballar en paral·lel per potenciar altres competències que l’alumnat ha de reforçar”. Va dir que els resultats de l’estudi ens han d’enorgullir, però va remarcar que volen “aconseguir el mateix nivell en competència lectora, matemàtica i científica”, que ara no són tan bons.

Batxillerat alternatiu al col·legi Fedac Lleida

El col·legi Fedac Lleida imparteix un Batxillerat alternatiu al convencional, denominat Bat Pro, que no se centra essencialment a preparar als alumnes per a la selectivitat sinó en l’“electivitat”. Això és una aposta per “buscar què els agrada, en què són bons i què volen fer i, quan ho trobem, orientar-los cap al seu futur professional”, va indicar la directora del centre, Verònica Upton. Va explicar que en aquesta etapa els estudiants acostumen a patir molta pressió pels resultats i la selectivitat, la qual cosa provoca abandó, i va remarcar que el Bat Pro té com a objectiu també reduir aquesta taxa.

Va detallar que la diferència amb el Batxillerat convencional és “el dia a dia a l’aula”. “Agrupem les assignatures per àmbits i treballem per projectes que tinguin repercussió en l’entorn. Per exemple, a l’àrea de matemàtiques i economia han de crear una empresa sostenible que no deixi petjada ecològica i que tingui un rerefons social”, va relatar. Va afegir que els estudiants d’aquest Batxillerat que tenen clar que faran la selectivitat “fan treball extra a la tarda”.