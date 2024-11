El SEM excluye a una empresa que optaba al concurso de ambulancias para Lleida

Publicado por acn Verificado por Creado: Actualizado:

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha decidido excluir del concurso de transporte sanitario para el periodo 2025-2030 una de las doce empresas que se han presentado. Según informan fuentes del SEM, la empresa Servicios Auxiliares Santa Sofía SA, que optaba en el lote de Lleida, no ha presentado toda la documentación requerida en los criterios de valoración mediante juicio de valor. Así, se ha observado que no presenta el plan de calidad; se ha detectado falta de información del mantenimiento preventivo y correctivo del transporte sanitario urgente, concretamente de la cabina asistencial, y no describe ningún procedimiento para los pacientes con peso superior a los 250 kilos. Este es el concurso público con un precio más elevado de la Generalitat para los próximos años.

La oferta de contratación del SEM, la empresa pública que se encarga de las emergencias extrahospitalarias y de otros servicios sanitarios en Catalunya, tiene un presupuesto máximo de 1.977 millones de euros.

Se divide en diez lotes, uno para cada región sanitaria, que incluyen tanto el transporte sanitario urgente (TSU) como el no urgente (TNU) y hace referencia a los profesionales, técnicos en emergencias sanitarias (TES); a los vehículos y al equipamiento.

El concurso se publicó hace un año y la previsión inicial es que se implemente el otoño de 2025 con una vigencia de cinco años, sin posibilidad de prórroga, mientras que el actual es del 2014 y habrá cubierto el periodo 2015-2025.