La Paeria encarga un plan integral para “recuperar” el Centro Histórico

El ayuntamiento encargará un estudio para llevar a cabo un plan integral de regeneración del Centro Histórico que tendrá como principales objetivos promover la recuperación económica favoreciendo la apertura de comercios locales, la celebración de actividades culturales, gastronómicas y turísticas, revalorizar y preservar su patrimonio, incorporar sistemas de eficiencia energética y ambiental y garantizar una movilidad eficiente y accesibilidad absoluta en todas sus calles. Para ello llevará cabo un diálogo competitivo con expertos en arquitectura, urbanismo, economía, medio ambiente y atención social con el que se elaborará este documento marco, que deberá estar listo en un plazo de 20 meses. El gobierno municipal informó de que su presupuesto inicial será de 200.000 euros.

El alcalde, Fèlix Larrosa, detalló que el plan abarcará la zona comprendida entre Prat de la Riba, Salmerón, Cardenal Remolins, Rambla Ferran, Francesc Macià, Blondel, Catalunya, Rambla d’Aragó y Balmes. Afirmó que supondrá “un antes y un después para el barrio, su recuperación se pone en marcha y será imparable”. Destacó que la elaboración de este plan se hará de forma paralela a la docena de operaciones que ya hay en marcha en el Centro Histórico, que van desde la construcción de nuevas viviendas hasta darle nuevos usos a equipamientos municipales, como el Mercat del Pla, que prevén convertir en un espacio de coworking.

“Lo que queremos es dotar el Centro Histórico de usos cotidianos para sus vecinos y que sea una zona donde conviva la juventud”, dijo el alcalde. En este sentido, señaló que “solo con los solares que son de titularidad municipal podríamos construir hasta 500 nuevas viviendas”.

El PP y ERC dudaron ayer de la viabilidad de este plan al considerar que 200.000 euros es un presupuesto “muy corto para una área tan grande como la que se quiere recuperar”, y recordaron que el plan para rehabilitar una serie de bloques del barrio de la Mariola “ya costaba 130.000 euros”. A su vez, criticaron que el gobierno “lleva gastados más de medio millón de euros encargando estudios”.

Reunión con los paradistas por la reforma de Ronda

La comisión de Gestión de la Ciudad aprobó ayer llevar al pleno de este mes el proyecto de rehabilitación del mercado de Ronda-Fleming, pero antes el gobierno municipal y la oposición se reunirán con sus paradistas para explicarles tanto la reforma como el proceso de acompañamiento previsto para ellos. Precisamente, el acompañamiento era lo que generaba más dudas entre la oposición y los paradistas, que pedían una mayor concreción de cómo se hará. La teniente de alcalde Begoña Iglesias señaló que “se mirará caso por caso y de forma individualizada” y que de los 5 que hay ahora 3 han dicho que no seguirán. Recordó que la reforma consistirá en habilitar un espacio para un gran supermercado, otro para paradistas y otra área para la degustación de productos locales. Desde la oposición señalaron que su voto al proyecto estará en función de la reunión con los paradistas y ERC criticó que el proyecto “es igual al que se presentó el pasado mandato” y que no prosperó por, precisamente, no contar con un proceso de acompañamiento. Desde Vox reclamaron un compromiso por escrito para garantizar a los paradistas un espacio próximo al mercado mientras dure la reforma.

Luz verde al plan para ampliar el hospital Santa Maria

La comisión de Gestión de la Ciudad dio ayer luz verde a la modificación del sector UA93 para que el hospital Santa Maria pueda llevar a cabo las obras para ampliar sus instalaciones de Salud Mental, según informó la teniente de alcalde, Begoña Iglesias. También se acordó llevar al pleno los pliegos del nuevo contrato de jardinería en referencia a las áreas reservadas para los centros especiales de trabajo como por ejemplo el cementerio, Llívia o la canalización. Paralelamente, se aprobó la puesta en marcha de un servicio de alojamiento de residencia canina privada para alojar a unos 15 animales por un coste de 50.000 euros el primer año. Iglesias dijo que este servicio se hace mientras se reforma la perrera municipal, cuyo documento ya está redactado. Al respecto, el Comú criticó que externalice este servicio, que puede prorrogarse hasta 3 años, y la falta de inversiones en la perrera.