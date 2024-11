La Paeria encarrega un pla integral per “recuperar” el Centre Històric

L’ajuntament encarregarà un estudi per portar a terme un pla integral de regeneració del Centre Històric que tindrà com a principals objectius promoure la recuperació econòmica afavorint l’obertura de comerços locals, la celebració d’activitats culturals, gastronòmiques i turístiques, revaloritzar i preservar el seu patrimoni, incorporar sistemes d’eficiència energètica i ambiental i garantir una mobilitat eficient i accessibilitat absoluta a tots els seus carrers. Per això portarà a terme un diàleg competitiu amb experts en arquitectura, urbanisme, economia, medi ambient i atenció social amb què s’elaborarà aquest document marc, que haurà d’estar llest en un termini de 20 mesos. El govern municipal va informar que el pressupost inicial serà de 200.000 euros.

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va detallar que el pla inclourà la zona compresa entre Prat de la Riba, Salmerón, Cardenal Remolins, rambla Ferran, Francesc Macià, Blondel, Catalunya, rambla d’Aragó i Balmes. Va afirmar que suposarà “un abans i un després per al barri, la seua recuperació es posa en marxa i serà imparable”. Va destacar que l’elaboració d’aquest pla es farà de forma paral·lela a la dotzena d’operacions que ja hi ha en marxa al Centre Històric, que van des de la construcció de nous habitatges fins a donar nous usos a equipaments municipals, com el Mercat del Pla, que preveuen convertir en un espai de coworking.

“El que volem és dotar el Centre Històric d’usos quotidians per als seus veïns i que sigui una zona on convisqui la joventut”, va dir l’alcalde. En aquest sentit, va assenyalar que “només amb els solars que són de titularitat municipal podríem construir fins a 500 nous habitatges”.

El PP i ERC van dubtar ahir de la viabilitat d’aquest pla al considerar que 200.000 euros és un pressupost “molt curt per a una àrea tan gran com la que es vol recuperar” i van recordar que el pla per rehabilitar una sèrie de blocs del barri de la Mariola “ja costava 130.000 euros”. Al seu torn, van criticar que el govern “porta gastats més de mig milió d’euros encarregant estudis”.

La tinenta d’alcalde Begoña Iglesias va assenyalar que “es mirarà cas per cas i de forma individualitzada” i que dels cinc que hi ha ara tres han dit que no seguiran. Va recordar que la reforma consistirà a habilitar un espai per a un gran supermercat, un altre per a paradistes i una altra àrea per a la degustació de productes locals. Des de l’oposició van assenyalar que el seu vot al projecte estarà en funció de la reunió amb els paradistes i ERC va criticar que el projecte “és igual al que es va presentar el passat mandat” i que no va prosperar al, precisament, no comptar amb un procés d’acompanyament. Des de Vox van reclamar un compromís per escrit per garantir als paradistes un espai pròxim al mercat mentre duri la reforma.

Reunió amb els paradistes per la reforma de Ronda

La comissió de Gestió de la Ciutat va aprovar ahir portar al ple d’aquest mes el projecte de rehabilitació del mercat de Ronda-Fleming, però abans el govern municipal i l’oposició es reuniran amb els seus paradistes per explicar-los tant la reforma com el procés d’acompanyament previst per a ells. Precisament, l’acompanyament era el que generava més dubtes entre l’oposició i els paradistes, que demanaven una concreció més gran de com es farà.

Llum verda al pla per ampliar l’hospital Santa Maria

La comissió de Gestió de la Ciutat va donar ahir llum verda a la modificació del sector UA93 perquè l’hospital Santa Maria pugui portar a terme les obres per ampliar les seues instal·lacions de Salut Mental, segons va informar la tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias. També es va acordar portar al ple els plecs del nou contracte de jardineria amb referència a les àrees reservades per als centres especials de treball com per exemple el cementiri, Llívia o la canalització. Paral·lelament, es va aprovar la posada en marxa d’un servei d’allotjament de residència canina privada per allotjar uns quinze animals per un cost de 50.000 euros el primer any. Iglesias va dir que aquest servei es fa mentre es reforma la gossera municipal, el document de la qual ja està redactat. Així, el Comú va criticar que externalitzi aquest servei, que pot prorrogar-se fins a tres anys, i la falta d’inversions en la gossera.