TURISME
Canvis als viatges de l’Imserso: reducció de destinacions i inclusió de suplements de 100 euros
Les vendes van començar aquest dilluns, amb algunes cues a Lleida. Les propostes de costa continuen entre les favorites
Les agències de viatges van iniciar aquest dilluns la venda dels viatges de l’Imserso, amb algunes cues a primera hora i crítiques d’alguns usuaris per la reducció de destinacions i la inclusió de suplements de 100 euros que són una novetat aquest any. Segons les dades del ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, per a aquesta temporada s’han posat a disposició dels jubilats de les comarques lleidatanes un total de 8.047 places, la qual cosa suposa un descens respecte a l’any passat, quan van ser 8.110. Així mateix, s’han ofert 4.047 places per als viatgers que vulguin visitar Ponent, sumant turisme d’escapada, circuits culturals i capital de província.
Segons la taula de preus, aquests han pujat aquest any i oscil·len des dels 132,9 euros per tres nits en una capital de província en temporada baixa (amb un increment del 6,6% en el cost) als 564,72 euros per deu dies en temporada alta a les Canàries amb transport inclòs. En aquest cas, el preu puja un 29,5%.
Jubilats consultats per SEGRE van criticar que hi ha menys destinacions per elegir i temien “quedar-se” per la falta de places, sobretot per als que tenen avui torn per anar a les agències a tancar les vacances. També van lamentar que s’apliquin complements, que són 100 euros si es viatja en temporada alta (octubre, maig i juny a la Península; i desembre, gener i febrer per a les illes Canàries) i 100 euros més si es fa una segona reserva.
Una altra de les novetats és una tarifa reduïda per a un total de 7.447 places a tot l’Estat destinades als pensionistes. Així, aquells que reben una prestació igual o inferior a l’import de les pensions no contributives d’incapacitat o de jubilació podran viatjar per 50 euros. També es podrà emportar la mascota, sempre que no pesi més de 10 quilos.