TEMPORAL
Una forta tempesta nega carrers i destrossa camins a les Garrigues
A Cervià, la pluja va inundar plantes baixes d’habitatges i va desbordar embornals i clavegueres. Les intenses precipitacions van durar menys d’una hora
Una tempesta localitzada a les Garrigues va provocar ahir inundacions en plantes baixes d’habitatges i magatzems, va desbordar les xarxes de clavegueram i va negar camins. El municipi més afectat va ser Cervià, on es van arribar a registrar 87 litres per metre quadrat en tres quarts d’hora, de les 16.30 a les 17.15 hores. Segons l’alcaldessa, Mercè Rubió, torrents d’aigua van negar els carrers i avui es valoraran els desperfectes a la xarxa viària local. Un dels camins més afectats va ser el d’Els Set Sentits, una via artística obra de Marta Pruna. A Vinaixa es van recollir 55 litres per metre quadrat i 13 a les Borges. La pluja també va ser intensa en comarques pròximes com l’Urgell i la Segarra. Es van registrar 55 litres per metre quadrat a Maldà i 24 a Sant Martí de Riucorb. També va ploure intensament a Cervera, però sense afectació. La pluja d’ahir no beneficiarà els camps d’oliveres, ja que aquestes precipitacions han arribat tard, perquè haurien d’haver caigut durant el setembre o primers d’aquest mes. La tempesta va esquivar Lleida ciutat i es va dirigir cap a la Noguera, en concret, cap a Bellcaire. Al Pirineu, va provocar despreniments a l’L-510 a l’altura d’Alins, fet que va obligar a donar pas alternatiu amb semàfors, segons Trànsit. També a l’L-312 va caldre retirar pedres de la calçada i a Granyanella (Segarra) es va rescatar un cotxe atrapat en un camí. Meteoròlegs de Lleida van desvincular l’episodi de pluges d’ahir de la dana Alice que ha provocat importants danys a les Terres de l’Ebre (vegeu la pàgina 25).