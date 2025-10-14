Un jove de Tàrrega, dels 12 únics de l'Estat becat per ser el primer de la seua família a accedir a la universitat
Camats, exalumne de l’institut Alfons Costafreda, ha començat a estudiar Enginyeria Matemàtica i Física en la Universitat Rovira i Virgili
El jove de Tàrrega Dídak Camats ha estat un dels 12 seleccionats entre més de cent candidats de tot Espanya per la Fundació Occident per rebre una beca de grau Jesús Serra, en la seua segona edició, que reconeix estudiants amb talent que seran els primers de la seua família a accedir a la universitat o dones que cursaran estudis STEM.
Camats, exalumne de l’institut Alfons Costafreda, ha començat a estudiar Enginyeria Matemàtica i Física en la Universitat Rovira i Virgili. A més del suport econòmic, la beca inclou un programa de mentorització.
“És una gran oportunitat per conèixer el món professional i desenvolupar habilitats que m’ajudin a créixer personalment i acadèmicament”, afirma. Apassionat per les matemàtiques i la física des de petit, Camats assegura que el que més l’atreu d’aquests estudis és “entendre com funciona l’univers a través de la lògica i la precisió dels números”.
El jove afronta amb il·lusió l’etapa universitària, que defineix com “un canvi de mentalitat total respecte al batxillerat”, i valora el suport constant de la seua família i els seus amics.