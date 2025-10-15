SANITAT
Les UCI dels hospitals Arnau i Santa Maria de Lleida, referents a l’Estat pel seu tracte als pacients
L’estada mitjana dels ingressats baixa de 7 a 5 dies en cinc anys. Supervisen l’activitat cerebral i adapten la medicació perquè puguin despertar abans
Les Unitats de Cures Intensives (UCI) dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida han aconseguit rebaixar l’estada mitjana dels pacients de 7 a 5 dies en els últims cinc anys, gràcies a “tècniques de sedació capdavanteres” i un monitoratge del cervell que permet adaptar la medicació de forma constant. Tot això, amb l’objectiu que els pacients estiguin menys temps sedats per “garantir una supervivència més elevada i una millor qualitat de vida, tant física com mental, quan surten de la unitat”. Així ho va explicar ahir el director clínic territorial de Crítics, Jesús Caballero, que va celebrar que les UCI de Lleida són “referents estatals i internacionals” en la “minimització dels efectes secundaris de la nostra feina”.
Les unitats de crítics lleidatanes fa vuit anys que utilitzen tècniques perquè la medicació amb què seden els pacients “no s’acumuli al cos i no tardin a despertar quan decidim que poden fer-ho”, va indicar Caballero. A més, “hi afegim un monitoratge del cervell de forma no invasiva, a través de dispositius que posem al front i al dit”, va assenyalar. Els sanitaris poden conèixer així “si els pacients estan tenint dolor o estan massa sedats, encara que no estiguin responent amb mobilitat”, va afegir.
Per la seua part, el Santa Maria va posar en marxa fa dos anys una consulta externa per tractar les síndromes postcures intensives. “Citem cada tres, sis i dotze mesos els pacients que surten de l’hospital amb condicions febles per haver estat en estat crític i fem tests psicològics o de mobilitat”, va explicar el doctor.
Més de 1.340 persones van estar ingressades a l’UCI de l’Arnau l’any passat, i per la del Santa Maria van passar unes 240. El seu temps d’estada va ser, de mitjana, un 14% inferior que en el conjunt de l’Estat. “Els pacients surten en millors condicions i han d’estar menys temps hospitalitzats a planta, i això fa que l’hospital sigui més dinàmic”, va valorar Caballero. Així mateix, va detallar que “tenim una taxa de traqueotomies un 43% inferior” i va celebrar que gràcies a aquests avenços “les UCI de Lleida estan generant admiració a la resta de l’Estat”.
Caballero va destacar que aquest èxit respon a un “treball en equip espectacular per part de metges i infermeres intensivistes, així com auxiliars d’infermeria, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, administratius, zeladors o farmacèutics”. Va valorar que “hem de cuidar el personal, obrir l’UCI a les famílies durant les 24 hores comporta un augment del treball humà que comporta un petit desgast professional”.
Una mostra del reconeixement és que més de 150 professionals que treballen en UCI de tot l’Estat i l’Argentina s’han reunit a Lleida entre ahir i avui per formar-se en estratègies de sedació, analgèsia i maneig del delírium en el curs SEDUCI 2025. “Combinem formació teòrica i tallers pràctics amb l’objectiu de recuperar l’estat basal previ dels pacients amb la màxima qualitat de vida”, va explicar la infermera supervisora de l’UCI de l’Arnau, Anna Teixiné.