Búsqueda y captura para un acusado de violar y agredir a su expareja en Lleida

La Audiencia de Lleida tenía previsto juzgar ayer a un hombre acusado de violar y agredir a su expareja y que se enfrenta a una petición de 15 años y medio de prisión. El juicio no se celebró por la incomparecencia del acusado, que está en búsqueda y captura, según informaron fuentes judiciales. Al parecer, podría encontrarse en el extranjero. Con su detención y encarcelamiento se quiere garantizar que pueda celebrarse la vista oral.

En cuanto a los hecho a juzgar, según el escrito de acusación del Ministerio Público, habrían ocurrido en el año 2022 cuando la pareja ya se había separado, aunque seguían conviviendo. De esta forma, en marzo, según la Fiscalía, el acusado “forzó a la mujer a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad”. Posteriormente, en octubre de ese año el hombre agredió brutalmente a la mujer ante su negativa a irse del domicilio. Le habría producido lesiones por las que tuvo que ser atendida y que tardaron cuatro días en curar. Por todo ello, la Fiscalía solicita que sea condenado por los delitos de agresión sexual (14,5 años) y de violencia de género (un año). Por último, solicita que indemnice a la denunciante con 4.200 euros.

Aunque no es habitual que los acusados no se presenten a juicio, ha ocurrido en otras ocasiones. Así, por ejemplo, la Audiencia dictó una orden de búsqueda para que ingresara en prisión un supuesto ‘estafador del amor’ que no se presentó a juicio en cuatro ocasiones. Era un vecino de Mallorca que acabó aceptando una condena de tres años y medio de prisión por timar 141.000 euros a una leridana.