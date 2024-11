Cerca i captura per a un acusat de violar i agredir la seua exparella a Lleida

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Audiència de Lleida tenia previst jutjar ahir un home acusat de violar i agredir la seua exparella i que s’enfronta a una petició de 15 anys i mig de presó. El judici no es va celebrar per la incompareixença de l’acusat, que està en cerca i captura, segons van informar fonts judicials. Pel que sembla, podria trobar-se a l’estranger. Amb la seua detenció i empresonament es vol garantir que pugui celebrar-se la vista oral. Pel que fa als fets a jutjar, se· gons l’escrit d’acusació del Ministeri Públic, haurien tingut lloc l’any 2022 quan la pare· lla ja s’havia separat, malgrat que continuaven convivint.

D’aquesta forma, al març, segons la Fiscalia, l’acusat “va forçar la dona a mantenir re· lacions sexuals en contra de la seua voluntat”. Posteriorment, l’octubre d’aquell any l’home va agredir brutalment la dona davant de la seua negativa a anar-se’n del domicili. Li hau· ria produït lesions per les quals va haver de ser atesa i que van tardar quatre dies a curar.

Per tot això, la Fiscalia sol·licita que sigui condemnat pels delictes d’agressió sexual (14,5 anys) i de violència de gènere (un any). Finalment, sol·licita que indemnitzi la denunciant amb 4.200 euros. Encara que no és habitual que els acusats no es presentin a judici, ha passat en altres ocasions.

Així, per exemple, l’Audiència va dictar una ordre de cerca i captura perquè ingressés a la presó un suposat estafador de l’amor que no es va presentar a judici en 4 ocasions. Era un veí de Mallorca que va acabar acceptant una condemna de tres anys i mig de presó per estafar 141.000 euros a una lleidatana.