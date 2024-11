Uno de cada 5 pacientes atendidos en Urgencias en Lleida tiene 85 años o más

Un 20% de los pacientes atendidos en Urgencias en Lleida el año pasado, en concreto 35.000, tienen 85 años o más. Y con el envejecimiento de la población este colectivo irá en aumento, de modo que es necesario un abordaje global desde el punto de vista sanitario y social. Así lo indicaron ayer expertos en la II Jornada Geriatría y Urgencias.

El año pasado fueron atendidos de urgencia 35.000 pacientes de la franja de edad de a partir de 85 años, cifra que representó un 20% del total de personas que acudieron a Urgencias. O lo que es lo mismo, una de cada cinco. Así lo indicó ayer Ana Vena, directora territorial de Cronicidad y Hospitalización a Domicilio y responsable de la unidad de apoyo de geriatría de Urgencias, en la II Jornada Geriatría de Urgencias celebrada ayer en la facultad de Medicina de la Universitat de Lleida. Vena precisó que “se considera que un enfermo geriátrico lo es a partir de los 80 años”, de modo que si se suma este colectivo el porcentaje de atendidos de urgencia respecto al total sería superior al 20%. Asimismo, indicó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) apunta que la edad media dentro de 20 años se incrementará en casi en 4 años, de manera que la población geriátrica seguirá en aumento.

Vena defendió un abordaje conjunto del “paciente mayor desde una visión social y sanitaria, y también con los hospitales, la Atención Primaria y residencias” y dijo que en Lleida son referentes en el “binomio urgencias-geriatría”. “Hemos sido capaces de hacer un equipo que no solo valora al enfermo cuando hay un equipo de geriatría, sino que todos los adjuntos de urgencias valoran al enfermo geriátrico de forma global. Es nuestra fortaleza como región sanitaria”, afirmó. Remarcó que “hemos de tener todos una manera global de trabajar en conjunto para dar una mejor atención. No por ser mayores no han de ir a urgencias, pero tienen que ir cuando su situación de salud no les permita ser atendidos en otro nivel asistencial”, en la Atención Primaria.

Recordó que “en 2027 ya habrá especialistas titulados en urgencias y se tendrán que especializar también en geriatría”. No obstante, no ve necesario unas urgencias específicas para pacientes geriátricos. “No tiene sentido”, aseguró, y argumentó que “la edad cronológica no es la que marca la atención, sino la situación biológica del enfermo. Y eso en las urgencias de Lleida lo tenemos claro, lo implementamos y trabajamos de esta manera”.

Abre el CUAP de Mollerussa el lunes sin ejercer esta función

El edificio del nuevo Centro de Urgencias de Atención Primaria de Mollerussa entrará en servicio el lunes, pero no funcionará como un CUAP, sino como punto de atención continuada, como ocurre en otras capitales como Tàrrega o Balaguer, según ha podido saber este diario. Este servicio atenderá por ahora las urgencias de 17.00 a 8.00 horas de lunes a viernes y durante las 24 horas los festivos, pero con el mismo personal y sistema de funcionamiento. La previsión de salud es que a corto o medio plazo sí ejerza las funciones de CUAP cuando disponga de presupuesto.

La intención inicial de Salud era que el edificio fuera inaugurado la pasada primavera. Posteriormente, el departamento anunció que la apertura se posponía al último trimestre del año. El objetivo del CUAP es atender urgencias de media y baja complejidad, evitando así desplazamientos a la ciudadanía al hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En total, dará servicio a unas 65.000 personas de tres comarcas. En concreto, todos los vecinos del Pla d’Urgell y los que forman parte del área básica de salud de Les Borges Blanques, en Les Garrigues, y las de Agramunt, Bellpuig y Tàrrega, en el Urgell.

El edificio tiene una superficie de unos 1.150 metros cuadrados e incluirá una base del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Ha supuesto una inversión de 3,7 millones de euros, financiados con fondos europeos React.

Prueba para transportar con drones muestras de sangre

Salud iniciará a principios de 2025 un proyecto para definir y establecer un sistema de transporte con drones de productos del Banco de Sangre y Tejidos en zonas de Lleida. La prueba durará 6 meses y se centrará en diseñar todos los aspectos técnicos, logísticos y operacionales. El departamento ya ha efectuado dos pruebas piloto de transporte de muestras de sangre y orinas. En junio, un dron transportó 37 muestras de sangre desde el CAP Vall d’en Bas hasta el Hospital de la Garrotxa. Se redujo el tiempo de transporte en un 75% respecto al desplazamiento con furgoneta, un 98% las emisiones de CO2 y un 50% el deterioro de los glóbulos rojos. La segunda prueba en la región sanitaria Metropolitana Norte, que concluyó ayer, transportó más de 300 muestras de sangre y orina con un promedio de 6 minutos de vuelo, ante los 30 del transporte terrestre.

Junts pide mejorar la unidad de fibromialgia

Junts ha presentado una propuesta de resolución en el Parlament que insta al Govern a dotar de dos especialistas en reumatología a la unidad de fibromialgia del Hospital de Santa Maria, para acabar con la anulaciones y demoras de visitas al haberse jubilado uno de los profesionales, como publicó este diario. “Salud debe solucionar urgentemente este problema. No puede ser que con la jubilación de uno de los dos especialistas se deje de prestar un servicio que había sido excelente”, dijo el diputado Jordi Fàbrega.