El claustro de la UdL aprueba los estatutos casi por unanimidad

El claustro de la Universitat de Lleida (UdL) aprobó ayer sus nuevos estatutos casi por unanimidad, con 174 votos a favor (97%), 3 en contra y 3 abstenciones. En la votación se dio luz verde a una enmienda presentada por el comité del personal docente e investigador que amplía las posibilidades para optar a la elección a rector, de forma que los candidatos podrán acceder por la vía de los tramos reconocidos de gestión –puntos por haber estado en ciertos cargos como secretarías de departamentos o coordinación de grados– en vez de acreditar cuatro años de experiencia de gestión en un órgano unipersonal de gobierno. Así, para ser rector no será necesario haber sido decano, director de departamento o vicerrector. No obstante, otra enmienda que proponía ampliar los requisitos de experiencia a cualquier cargo unipersonal fue rechazada. Uno de los principales debates fue la demanda de limitar los cargos de los vicerrectores a un único mandato de seis años, como el rector. Sin embargo, esta petición no estaba explicitada así en ninguna enmienda y la comisión estatutaria no aceptó que se votara en el claustro. La que sí se votó proponía limitar a 6 años el mandato de los titulares de órganos unipersonales en todos los casos, y fue rechazada. El rector, Jaume Puy, afirmó que “personalmente no soy partidario de que las personas se mantengan indefinidamente en los cargos, pero la posición del claustro ha sido la de no complicar las cosas más de lo necesario para poder formar equipos con más facilidad”. Asimismo, Puy valoró que “la reforma de los estatutos nos ha permitido sentirnos más universitarios, conocernos mejor y trabajar juntos para aumentar nuestro compromiso con la institución”.

Los estatutos serán elevados ahora al Govern para que analice su adecuación a la legalidad y les dé luz verde definitiva en un plazo de cuatro meses. Puy explicó que esperará a la aprobación definitiva para convocar elecciones para elegir un nuevo rector de la UdL.