El claustre de la UdL aprova els estatuts gairebé per unanimitat

El claustre de la Universitat de Lleida (UdL) va aprovar ahir els seus nous estatuts gairebé per unanimitat, amb 174 vots a favor (97%), 3 en contra i 3 abstencions. En la votació es va donar llum verda a una esmena presentada pel comitè del personal docent i investigador que amplia les possibilitats per optar a l’elecció a rector, de manera que els candidats podran accedir per la via dels trams reconeguts de gestió –punts per haver estat en certs càrrecs com secretaries de departaments o coordinació de graus– en comptes d’acreditar quatre anys d’experiència de gestió en un òrgan unipersonal de govern. Així, per ser rector no serà necessari haver estat degà, director de departament o vicerector. No obstant, una altra esmena que proposava ampliar els requisits d’experiència a qualsevol càrrec unipersonal va ser rebutjada. Un dels principals debats va ser la demanda de limitar els càrrecs dels vicerectors a un únic mandat de sis anys, com el rector. Tanmateix, aquesta petició no estava explicitada així en cap esmena i la comissió estatutària no va acceptar que es votés en el claustre.

La que sí que es va votar proposava limitar a 6 anys el mandat dels titulars d’òrgans unipersonals en tots els casos, i va ser rebutjada. El rector, Jaume Puy, va afirmar que “personalment no soc partidari que les persones es mantinguin indefinidament en els càrrecs, però la posició del claustre ha estat la de no complicar les coses més del necessari per poder formar equips amb més facilitat”. Així mateix, Puy va valorar que “la reforma dels estatuts ens ha permès sentir-nos més universitaris, conèixer-nos millor i treballar junts per augmentar el nostre compromís amb la institució”.

Els estatuts seran elevats ara al Govern perquè analitzi la seua adequació a la legalitat i els doni llum verda definitiva en un termini de quatre mesos. Puy va explicar que esperarà a l’aprovació definitiva per convocar eleccions per elegir un nou rector de la UdL.