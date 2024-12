Ocine vende todas las entradas en el estreno: “por fin hay un gran multicine céntrico en Lleida”

Las luces de neón, los carteles de estrenos y el olor a palomitas recién hechas volvieron ayer a la Illa de l’Oci de Cappont con la apertura del multicine Ocine Premium en el mismo lugar donde hace casi diez años estaban los cines Lauren.

Un estreno al público que llegó después de la premiére del miércoles, y que registró una buena afluencia de espectadores desde primera hora de la tarde e incluso en algunas sesiones colgaron el cartel de completo. Sin embargo, el interés que suscitó la apertura provocó que se colapsara su página web, que causó problemas puntuales para validar las entradas de primera hora de la tarde.

La comodidad de sus butacas y el sistema de audio de última generación con sonido envolvente, llamado Atmos, fue de lo más comentado entre los primeros espectadores. “Las butacas son muy cómodas, que tengan una mesita para dejar las cosas es un acierto y el sonido envolvente está muy bien, te llega por todos los lados”, aseguraron dos amigas que salían de ver Quién es quién.

Sin embargo, a otra espectadora no le pareció tan buena idea el sonido envolvente. “La música estaba muy fuerte y te venía por detrás, creo que lo deben corregir para más adelante o como mínimo regularlo”, dijeron unas madres que salían de la sala con sus hijas. Añadieron que tuvieron problemas con las entradas.

“Al mediodía la web no funcionaba y no podía comprar las entradas, y cuando hemos venido al cine tampoco las hemos podido pagar en un primer momento, entonces nos han hecho pasar a la sala, al cabo de un rato nos han hecho salir para pagar y finalmente yo he podido, pero mi amiga no”, dijo una clienta, que añadió que “el personal ha sido muy atento y servicial, son cosas que pasan en los estrenos, imagino que es porque hay ganas de ir al cine”.

Al respecto, una responsable del cine reconoció que “al mediodía se ha colapsado la web y la venta de entradas, pero poco a poco lo hemos ido solucionando y a media tarde ya funcionaba todo bien”. Añadió que además de clientes, “han entrado curiosos a ver las instalaciones y a preguntar cuando estarían disponibles las salas que falta por abrir” y que para la película de Gladiator II de las 19.15 “se han vendido todas las entradas”.

Pese a los problemas técnicos, la ciudadanía tenía ganas de que abriera el Ocine Premium. “Por fin tenemos un multicine en el centro y al que poder ir a pie en Lleida, como ciudad lo necesitábamos y la gente responderá”, dijo un padre antes de ir a comprar palomitas para su hijo.