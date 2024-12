La Paeria reclama 31.619 € a dos propietarios por obras

El ayuntamiento ha reclamado el pago de un total de 31.619,47 euros a los propietarios de dos inmuebles de las calles La Suda y Pi i Margall por actuar subsidiariamente derribando el primer edificio y tapiando los accesos del segundo. El primer edificio estaba situado en el número 1 de la calle La Suda, en el Centro Histórico, y el ayuntamiento lo declaró en ruina económica tras inspeccionarlo y comprobar que no tenía electricidad y que los daños ocasionados por una fuga de agua podían hacer que el se desplomara en cualquier momento. La Paeria ordenó precintarlo y derribarlo, pero sus propietarios, una familia, pidieron que el consistorio lo hiciera de forma subsidiaria al no disponer de medios para llevarlo a cabo. También plantearon al consistorio que valorara el terreno del solar para adquirirlo. La Paeria aceptó asumir el derribo de forma subsidiaria y lo llevó a cabo en mayo. Todavía no se ha pronunciado de la propuesta para adquirir la finca, pero sí que ha exigido el pago de 25.823,47 euros por la demolición.

En relación al edificio de Pi i Margall, se trata del número 40 y también fue declarado en ruina económica por la Paeria, que ordenó desalojar a las personas que residían en él ilegalmente. Ante la inacción de la propietaria, una particular, el ayuntamiento tapió sus accesos y ahora le reclama 5.796.77 euros por estos trabajos.