La UdL presupuesta 116,7 millones y prevé 59 nuevos docentes en 2025

El presupuesto de la Universitat de Lleida (UdL) del próximo año ascendera a 116.712.269,37 euros, 6,8 millones más que en actual (+6,20%). Así lo aprobó ayer el consejo de gobierno y el día 19 pasará por el Consell Social. El gerente, Ramon Saladrigues, afirmó que en 2025 se deberán aplicar los nuevos estatutos y consolidar el tercer año de los planes de choque plurianuales del personal promovidos por Universidades, y subrayó que “el programa Maria Goyri supondrá la entrada en la UdL de hasta 25 profesores lectores que se suman a los 34 ya previstos” en 2025.

Respecto a los ingresos, aumentan un 0,3% los correspondientes a matrículas “y se confirma la dificultad de aumentar esta cifra, que el año pasado subió un 11,1%, porque muchas titulaciones han llegado al techo de las plazas ofertadas”. Las transferencias corrientes destinadas a financiar el funcionamiento ordinario de la institución suben a 85 millones, que son 5,9 millones más (7,7%, hasta los 82,7) y las de capital se mantienen en 10,3.

Sobre los gastos, destaca el incremento de los costes salariales de docentes, investigadores y personal de administración y servicios, cifrado en 5,6 millones; la compra de bienes y servicios, que aumenta en 1,6 millones (+9,5%); las inversiones (+4,9%); y las destinadas a proyectos de investigación (+7,5%). Ante el incremento del gasto en personal y la dificultad de crear más plazas en las carreras, el gerente ve imprescindible que la Generalitat concrete el anunciado aumento de la financiación universitaria hasta el 1% del Producto Interior Bruto (PIB).

Personal laboral amenaza con denuncias ante Trabajo

Miembros del personal técnico de gestión, administración y servicios laboral de la UdL protagonizaron ayer una protesta al inicio del consejo de gobierno para denunciar el trato que reciben por parte de la gerencia. Los representantes sindicales irrumpieron en la reunión y leyeron un manifiesto en el que denunciaron “el reparto injusto y no negociado” del presupuesto del plan de choque de la Generalitat destinado a este colectivo. Aseguran que “no cubre las bajas a corto plazo, deja plazas vacantes, elimina puestos de trabajo necesarios, sobrecarga de trabajo al personal en activo e imposibilita la carrera profesional” de la plantilla. El gerente ofreció diálogo a los representantes de los trabajadores y el equipo rectoral propuso retirar la parte relacionada con el personal laboral del punto del orden del día relativo a la propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo, mientras que la vinculada al personal funcionario salió adelante. El comité de empresa indicó que el rector emplazó al gerente a llegar a acuerdos con los representantes de los trabajadores. Estos esperan que no sean solo palabras y amenazan con interponer denuncias particulares y colectivas ante Inspección del Trabajo

Honoris causa para Abdulrazak Gurnah, Nobel de Literatura

El consejo de gobierno aprobó la investidura como doctor honoris causa en 2025 del novelista Abdulrazak Gurnah (Tanzania), Premio Nobel de Literatura 2021, a propuesta del departamento de Lenguas y Literaturas Extranjeras. Destaca su denuncia de los efectos del colonialismo y su sensibilidad ante las desigualdades de género. En 1968 se instaló en Inglaterra como refugiado, fue profesor de literatura inglesa y literaturas postcoloniales en la Universidad de Kent y en 2006 fue elegido miembro de la Royal Society of Literature. Entre sus obras, destacan Paradise (1994), By the Sea (2001) y Afterlives (2020). Por otra parte, el consejo dio luz verde al protocolo de actuaciones en materia de acoso laboral y otras discriminaciones, que se aplicará a todo el personal de la universitat. Además, aprobó la creación de la spin-off Irundit SL, liderada por Aida Serra y dedicada a la investigación, desarrollo y comercialización de soluciones biotecnológicas sostenibles para los sectores farmacéutico, cosmético y nutricéntrico.