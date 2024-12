Estupefactos e indignados. Así manifestaban sentirse ayer profesores de física, química, biología y ciencias ambientales después de que el departamento de Educación comunicara el lunes a los centros que el nuevo currículum de Bachillerato unificará a partir del próximo curso las dos primeras materias por un lado y las otras dos por el otro. Y también coincidían en otro punto: la conselleria no ha consultado estos cambios con los profesores de estas áreas ni con las direcciones de los centros.

“Soy profesora de física y de química, y cada dos por tres cambian la normativa, pero esto no se entiende. No sé como quieren que nuestros alumnos tengan una base científica para cursar grados universitarios o ciclos formativos de grado superior si lo único que hacen es recortar horas y posibilidades de impartir nuestras materias”, afirmó Núria Almacellas, jefa de departamento de ciencias del instituto Ronda. “Hasta hace dos años, cada una de estas asignaturas de modalidad tenía 4 horas de clase a la semana, entonces lo recortaron a tres y ahora quieren que en estas 3 horas demos el contenido de dos materias, es incomprensible y no tiene sentido”, destacó.

Tanto ella como una docente de biología de otros instituto de la capital señalaron que cuando disponían de 4 horas podían combinar la teoría con clases prácticas en estas asignaturas, que tienen una gran componente experimental, ahora con 3 ya les resulta muy difícil, y pasará a ser directamente imposible si se lleva a cabo este cambio tal como lo ha previsto Educación.

Asimismo, la profesora de biología hizo hincapié en que los alumnos que las cursan en Bachillerato quieren acceder en muchos casos a grados “donde la nota de corte es de 12, 13 o más, y este cambio comporta un pérdida de nivel y de calidad brutal”. “No tiene solta ni volta”, enfatizó. También indicó que precisamente los docentes de ciencias ambientales habían puesto en marcha una iniciativa para reivindicar la necesidad de garantizar una buena formación en esta área, para lo que se habían reunido con representantes de Educación y de las universidades, a los que también habían planteado que la ponderación de esta asignatura en la selectividad tenía aspectos incomprensibles, ya que pesaba más para acceder a grados con los que apenas tenía vinculación que a otros en que es una materia principal. Precisamente, planteó que si se lleva a cabo esta modificación habrá que volver a cambiar la selectividad, porque será imposible dar todo el temario actual.