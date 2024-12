Dos años y medio de prisión para un hombre que maltrató y pegó reiteradamente a la expareja a Tremp

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida ha condenado a 2 años y medio de prisión, y a 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad, a un hombre acusado de maltratar y pegar reiteradamente la expareja a Tremp en el 2021. Víctima y agresor fueron pareja durante catorce años, pero no llegaron a convivir. Antes de la celebración del juicio, este jueves él ha reconocido los hechos a raíz de un pacto de conformidad entre las partes, por el cual se le han aplicado las circunstancias atenuantes de intoxicación etílica y de reparación del daño, dado que el encausado ha consignado 1.000 euros al juzgado. Ante el acuerdo, las magistradas han dictado sentencia oral y el hombre ha quedado condenado por los delitos de violencia física y psíquica habitual, maltratas en el ámbito familiar y lesiones.

La vista se tenía que celebrar el junio pasado, pero el encausado no se presentó al juicio y la Audiencia dictó una orden de busca y captura contra él. Finalmente, fue detenido e ingresó en el centro penitenciario a la espera de juicio. Ahora la defensa prevé pedir la suspensión de la pena de prisión y que el hombre pueda salir en libertad.

"Te tiraré por la ventana"

Según la sentencia, uno de los episodios de violencia tuvo lugar en julio del 2021, cuándo a raíz de una discusión, el hombre amenazó y denigró a la mujer con expresiones como "te tiraré por|para la ventana" o "no sirves para nada" y después la cogió del pelo y la tiró al suelo.

La madrugada del 27 de noviembre de aquel mismo año le propinó un golpe en el abdomen y en la cara, hecho que hizo perder a la mujer un diente incisivo. La víctima se tuvo que costear un implante dental valorado en unos 1.000 euros, que es el importe que el hombre ya ha pagado en concepto de indemnización.

La sentencia también establece que el hombre no podrá tener o no llevar armas durante 4 años y que no se podrá acercar a la víctima o no comunicarse durante 9 años. Inicialmente, la Fiscalía solicitaba una condena de 5 años y medio de prisión para el hombre y el pago de una indemnización de 9.000 euros.