Frente común de los docentes de ciencias contra el nuevo Bachillerato

Los profesores de física, química, biología y ciencias ambientales de toda Catalunya se han movilizado para exigir la retirada de la propuesta de reforma del Bachillerato presentada por el departamento de Educación, que propone fusionar las dos primeras por un lado y las dos últimas por el otro a partir del próximo curso. Después de difundir un primer escrito con el titulo “manifiesto para la calidad en la educación científica en el Bachillerato”, posteriormente –al precisar la consellera que buscarían fórmulas para complementar estas materias de modalidad con optativas- hicieron lo mismo con otro con el titulo “ciències en perill” en el que acaban pidiendo lo mismo.

En este escrito, afirman que, al margen de que Educación no haya definido cómo serían estps itinerarios, “esta opción plantea dos riesgos”. Uno es la “fragmentación del conocimiento”, que aseguran que “puede acabar suponiendo más carga de tareas y pruebas para los alumnos”. El segundo, que “el hecho de que parte de los conocimientos básicos de ciencias estén divididos en materias optativas puede generar diferencias entre alumnos y entre centros”.

La consellera Niubó dice que no habrá ceses y quiere “recuperar la confianza”

También recuerda que cada una de las cuatro asignaturas tenía 4 horas semanas de clase en el Bachillerato científico hasta hace dos cursos, que entonces se redujeron a tres, y que ahora se propone esta fusión, con lo que serían 3 horas para el contenido de dos materias. Insisten en la necesidad de que haya una estabilidad normativa y en que el conjunto de materias de Bachillerato “deben ofrecer una base sólida de conocimientos y competencias”, para lo que deben estar “bien dimensionadas”. “En el actual contexto social, en que proliferan las teorías pseudocientíficas y el negacionismo, es más importante que nunca ofrecer unos conocimientos sólidos y de calidad”. Ayer mismo también pusieron en marcha una campaña de recogida de firmas con el lema “Per una educació científica de qualitat” en change.org.

El Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya también se sumó ayer a las críticas. Reclamó “estabilidad curricular”, defendió la importancia del rigor y la profundización en una etapa como la del Bachillerato y consideró que la propuesta adolece de “falta de justificación pedagógica”. “Las medidas adoptadas no han sido explicadas ni argumentadas desde una perspectiva pedagógica”, dice, y pide un “debate sereno y participativo”.

Illa: “no rectificamos porque no había una decisión”

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sostutvo ayer durante la sesión de control en el Parlament que su Govern no ha dado marcha atrás en la propuesta de relegar la literatura catalana y castellana en Bachillerato porque “no había tomado ninguna decisión” al respecto. “Mi gobierno no juega con la lengua ni con la literatura catalana. Los acuerdos de mi gobierno se toman en el Consell Executiu. En el Consell Executiu se tomaron una serie de acuerdos en relación con la Educación Primaria. Ningún acuerdo en relación a la Secundaria ni al Bachillerato”, manifestó, en respuesta a las críticas sobre esta cuestión de los grupos de ERC y Junts.Por su parte, la consellera de Educación, Esther Niubó, descartó ceses por esta polémica y señaló que se dedicará a buscar soluciones y no “culpables”. Se comprometió a aportar “estabilidad y certeza” para “recuperar la confianza” que se haya “podido perder”. Lo dijo en respuesta a los ‘comuns’, que solicitaron que revierta los cambios en ciencias. Y en respuesta a Junts, acusó a este partido de ser el responsable de la falta de planificación educativa durante su etapa en el Govern. “No podemos arreglar en 100 días lo que ustedes llevan 10 años estropeando”, manifestó, y les acusó de haber aplicado “recortes feroces”.