Unanimidad en la Paeria de Lleida a mantener las líneas de I-3 en los colegios Espiga y Alba

El pleno de la Paeria ha hecho esta mañana una declaración institucional para instar al departamento de Educación a mantener las dos líneas de I-3 en las escuelas Alba y Espiga, revisar las ratios de las aulas y el mapa escolar para garantizar la oportunidad de acceso a estos colegios respecto otros centros y prever la implantación de nuevos colegios en el nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), que está en proceso de redacción. Estos eran los puntos de la moción que presentaron las Asociaciones de Familias de Alumnos (AFA) de la escuelas Espiga y Alba después de que hace un mes la Generalitat comunicara a estos centros su intención de suprimir un grupo de I-3 en cada uno de ellos. Sin embargo, ayer Educación confirmó a este diario que finalmente mantendrán las dos líneas en ambos centros sin condiciones. La lectura de la declaración la ha hecho Romina Masip, portavoz de la AFA de l'Alba, que ha señalado que si Educación seguía adelante con la supresión de líneas "se pone en riesgo la continuidad de los dos centros educativos en el futuro".

Este ha sido el punto más destacado de un pleno que apenas ha durado una hora y en la que no estaba la representante del Comú, Laura Bergés, por asuntos personales Sin embargo, no ha estado exento de declaraciones polémicas. El concejal de Vox, Josep Roca, la ha protagonizado al soltar una proclama franquista cuando el pleno debatía el punto relacionado con la aprobación definitiva de la modificación de los estatutos del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) para constituirse como Consorci Catalunya Internacional. Roca ha mostrado su rotundo rechazo a que la Paeria forme parte de este ente y acabó su intervención pidiendo que "trabajemos unidos para que nuestra tierra sea grande y libre". Precisamente, el lema de "una, grande y libre" es una de las proclamas más populares de la dictadura franquista. Cabe recordar que Roca ya protagonizó una polémica similar en noviembre del año pasado, cuando publicó un mensaje en la red social X con la fotografía de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart encima de un vehículo de la Guardia Civil en la protesta independentista de 2017 frente a la sede de Economía junto al texto: “En otro país habrían sido abatidos, con Sánchez de fueron de rositas... ¡Pero pagarán!”. El resto de grupos pidieron que se retractara, pero no lo hizo, y pusieron en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Lleida “las graves declaraciones y amenazas” del concejal . Pese a la oposición de Roca y del PP, finalmente este punto se ha aprobado con los votos a favor del resto de grupos.

En otro orden, también se ha aprobado de forma definitiva las ordenanzas fiscales del próximo año y la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones a partir del 1 de enero, que inicialmente afectará a todo el Centro Histórico. También se ha aprobado la renovación de la Síndica de Greuges de la Paeria, Dora Padial, para los próximos cinco años, una moción de ERC que ha acabado siendo declaración institucional para reimpulsar la candidatura de la Seu Vella a Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, así como las nuevas tarifas del taxi para el 2025, que subirán un 2,8% de media. Al respecto, los grupos de PP, Junts y Vox pidieron al gobierno estudiar medidas con las dos compañías de taxi de la ciudad para ampliar su flota, especialmente la de vehículos adaptados, bonificar las tarifas para que a la ciudadanía le resulte más atractivo y económico usar este servicio. Por último, en el turno de ruegos y preguntas el PP quiso saber qué tiene previsto hacer la Paeria con las instalaciones de la antigua discoteca del Turó de Gardeny, que está cerrada y abandonada desde hace años. El alcalde, Fèlix Larrosa, informó que la previsión del gobierno municipal es derribarla cuando tengan disponibilidad económica.