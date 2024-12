Unanimitat en la Paeria de Lleida a mantenir les línies d’I-3 en els col·legis Espiga i Alba

Publicat per S. COSTA D. Redactor de Local Verificat per Creat: Actualitzat:

El ple de la Paeria ha fet aquest matí una declaració institucional per instar al departament d’Educació a mantenir els dos línies d’I-3 a les escoles Alba i Espiga, revisar les ràtios de les aules i el mapa escolar per garantir l’oportunitat d’accés a aquests col·legis respecto altres centris i estudiar la implantació de noves escoles en el nou Pla de Ordenación Urbanística Municipal (POUM), que està en procés de redacció. Aquests eren els punts de la moció que van presentar les Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’escoles Espiga i Alba després que fa un mes la Generalitat comuniquès a aquests centris la seua intenció de suprimir un grup d’I-3 en cada un d’ells. Tanmateix, ahir Educació va confirmar a aquest diari que finalment mantindran els dos línies en ambdós centris sense condicions. La lectura de la declaració l’ha fet Romina Masip, portaveu de l’AFA de l’Alba, que ha assenyalat que si Educació seguia endavant amb la supressió de línies "és posa en risc la continuïtat dels dos centres educatius en el futur".

Aquest ha estat el punt més destacat d’un ple que tot just ha durat una hora i en la que no estava la representant del Comú, Laura Bergés, per assumptes personals Tanmateix, no ha estat exempt de declaracions polèmiques. El regidor de Vox, Josep Roca, l’ha protagonitzat en deixar anar una proclama franquista quan el ple debatia el punt relacionat amb l’aprovació definitiva de la modificació dels estatuts del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) per constituir-se com Consorci Catalunya Internacional. Roca ha mostrat el seu rotund rebuig a què la Paeria formi part d’aquest ens i va acabar la seua intervenció demanant que "trabajemos unidos para que nuestra tierra sea grande y libre". Precisament, el lema d’"una, grane i libre" és una de les proclames més populars de la dictadura franquista. Cal recordar que Roca ja va protagonitzar una polèmica similar el novembre de l’any passat, quan va publicar un missatge a la xarxa social X amb la fotografia de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart a sobre d’un vehicle de la Guàrdia Civil en la protesta independentista de 2017 davant la seu d’Economia amb el text: “En otro país habrían sido abatidos, con Sánchez de fueron de rositas... ¡Pero pagarán!”. La resta de grups van demanar que es retractés, però no ho va fer, i van posar en coneixement de la Fiscalia Provincial de Lleida “les greus declaracions i amenaces” del regidor . Malgrat l’oposició de Roca i del PP, finalment aquest punt s’ha aprovat amb els vots a favor de la resta de grups.

En un altre ordre, també s’ha aprovat de forma definitiva les ordenances fiscals del proper any i la posada en marxa de la Zona de Baixes Emissions a partir de l’1 de gener, que inicialment afectarà tot el Centre Històric. També s'ha aprovat la renovació de la Síndica de Greuges de la Paeria, Dora Padial, per als propers cinc anys, una moció d’ERC que ha acabat sent declaració institucional per reimpulsar la candidatura de la Seu Vella a Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO, així com les noves tarifis del taxi per al 2025, que pugen un 2,8% de mitjana. Sobre això, els grups de PP, Junts i Vox han demanat al govern d’estudiar mesures amb les dos companyies de taxi de la ciutat per ampliar la seua flota, especialment la de vehicles adaptats, bonificar les tarifes perquè a la ciutadania li resulti més atractiu i econòmic utilitzar aquest servei. Finalment, en el torn de precs i preguntis el PP ha demanat què te previst fer la Paeria amb les instal·lacions de l’antiga discoteca del Turó de Gardeny, que està tancada i abandonada des de fa anys. L'alcalde, Fèlix Larrosa, ha informat que la previsió del govern municipal és enderrocar-la quan tinguin disponibilitat econòmica.