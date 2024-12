El regidor de Vox a Lleida deixa anar una proclama franquista al ple: "treballem units perquè la nostra terra sigui gran i lliure"

El ple municipal de Lleida d’aquest divendres ha estat escenari d’una nova polèmica protagonitzada pel regidor de Vox, Josep Roca. En aquesta ocasió, el representant de la formació d’extrema dreta ha deixat anar una proclama franquista quan el ple debatia el punt relacionat amb l’aprovació definitiva de la modificació dels estatuts del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) per constituir-se com Consorci Catalunya Internacional.

Roca ha mostrat el seu rotund rebuig a què la Paeria formi part d’aquest ens i va acabar la seua intervenció demanant, en castellà, que "treballem units perquè la nostra terra sigui gran i lliure". Precisament, el lema d’"una, gran i lliure" és una de les proclames més populars de la dictadura franquista.

Es pot recordar que Roca ja va protagonitzar una polèmica similar el novembre de l’any passat, quan va publicar un missatge a la xarxa social X amb la fotografia de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart a sobre d’un vehicle de la Guàrdia Civil en la protesta independentista de 2017 davant la seu d’Economia juntament amb el text: “En un altre país haurien estat abatuts, amb Sánchez es van anar de 'rositas'... Però pagaran!”. La resta de grups van demanar que es retractés, però no ho va fer, i van posar en coneixement de la Fiscalia Provincial de Lleida “les greus declaracions i amenaces” del regidor . Malgrat l’oposició de Roca i del PP, finalment aquest punt s’ha aprovat amb els vots a favor de la resta de grups.

La portaveu de Vox : " Lluís Companys va ser un genocida que va assassinar a més de vuit mil persones"

En el ple del mes de maig passat, Vox també va ser protagonista en un ple, en aquesta ocasió a través de la seua portaveu, Glòria Rico. En aquest cas, la regidora va dir durant el debat de la seua moció, que demanava un pla de revitalització i suport al comerç local, que el president de la Generalitat entre 1936 i 1940, Lluís Companys, va ser “un genocida que va assassinar a més de vuit mil persones”.

Va ser llavors quan l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va fer una crida a tornar a l’ordre a Rico: “no podem acceptar aquest to, hem de ser escrupolosos i respectuosos amb la història i li demano que el retiri. Que quedi constància en què aquest alcalde no accepta ni dona per bones les afirmacions”, va dir Larrosa a Rico després de la intervenció.

La portaveu de la formació d’ultradreta es va negar a retirar aquesta afirmació.