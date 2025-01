Cien socios de un gimnasio piden la baja porque aún no ha abierto

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Un centenar de los más de 600 socios del gimnasio Anytime Fitness Parc de l’Aigua, que prevé abrir próximamente en el edificio entre las avenidas Miquel Batllori y Fontanet de La Bordeta, han pedido darse de baja y la devolución de los 84,90 euros que pagaron por la primera cuota y la llave de acceso tras esperar la inauguración del centro durante más de un año. Así lo afirma su promotor, Lluís Rodríguez, que asegura que las obras (que empezaron en agosto de 2023) están en su recta final y espera poder abrirlo este febrero.

El gimnasio anunció su próxima apertura en junio de 2023 y afirmó que “estamos trabajando para estar listos a principios de octubre” del mismo año. Al mismo tiempo empezó a captar a socios fundadores, a quienes ofrece la matrícula gratuita. Varios clientes denuncian que han sufrido “muchas dificultades” para conseguir el reembolso, mientras que otra afectada asegura que todavía no ha podido recuperar su dinero. “En octubre me dijeron que recibiría una transferencia en dos semanas, pero aún estoy esperando y no contestan a los correos”, explica. “Me dieron hasta seis fechas previstas de apertura hasta que me cansé y pedí la devolución, pero dijeron que tenía que esperar a que abriera el gimnasio y no lo conseguí hasta que les amenacé con una demanda de juicio verbal”, afirma otra afectada. “Pedí explicaciones y me bloquearon en WhatsApp”, asegura otra persona. El gimnasio cuenta con 17 reseñas en Google que le dan la peor puntuación con comentarios que reflejan situaciones similares a las de los testimonios que han acudido a este diario.

Por su parte, Rodríguez asegura que “hemos devuelto las cuotas a todos los socios que lo han solicitado por escrito, han devuelto la llave y han presentado un certificado de titularidad bancaria”, sin precisar a cuántos. Añade que las obras se han demorado porque el proyecto incial se amplió y tuvo que llegar a acuerdos con la comunidad de propietarios.

Anytime Fitness es una franquicia americana con más de 40 gimnasios en el Estado. En Lleida hay uno en Lluís Companys franquiciado por otra persona.