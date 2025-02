Apoyo unánime a la moción de vecinos de l'Horta que pide endurecer penas por robos

El pleno de la Paeria aprobó ayer por unanimidad la moción de la Plataforma Horta Segura de Lleida que pide reforzar la seguridad en sus partidas, modificar la normativa para poder instalar más sistemas de vigilancia, endurecer las penas por robos y delitos contra la seguridad de la población, expulsar a los extranjeros que delinquen, agilizar las desocupaciónes y modificar el tratamiento penal a los menores, entre otras medidas. La moción llega tras la oleada de robos en casas, algunos con violencia y que han acabado en incendios, que lleva sufriendo l’Horta desde hace meses, y fue defendida por el abogado y asesor de la plataforma Pau Simarro.

“No podemos seguir aceptando y normalizando el delito que vulnera nuestra seguridad, no aceptamos que nos roben”, afirmó Simarro, que remarcó la necesidad de “un cambio en nuestro sistema normativo” para frenar la “creciente inseguridad y delincuencia”. Criticó que la norma legal actual “solo protege al delincuente” y pidió a los políticos que “extiendan sus brazos” para que “propongan a quien corresponda los cambios normativos que hagan falta. El único objetivo de esta moción es mejorar la seguridad”, concluyó.

El alcalde, Fèlix Larrosa, recordó que él ya pidió cambios legislativos en agosto después de que ese mes hubieran 32 detenciones por robos en l’Horta y 23 de los arrestados fueron reincidentes. “Debemos ver cómo modificar estas leyes”, admitió Larrosa, que dijo a la plataforma que el 7 de febrero se reunirán con la consellera de Interior, Núria Parlon, para tratar esta problemática. La teniente de alcalde de Seguridad, Cristina Morón, reconoció la gravedad de los robos y añadió que “hemos aplicado todas las medidas que están a nuestro alcance y hemos pedido agilizar juicios y modificar leyes contra la multirreincidencia”.

El jefe de la oposición, Xavi Palau (PP), señaló que “cuando los vecinos deben organizarse en plataformas es porque la política no soluciona sus problemas” y, además de modificar las leyes, abogó por una mayor coordinación policial. El portavoz de ERC, Juanjo Falcó, dijo que el suyo era “un sí con recelo”, ya que “en l’Horta hay un gran problema de seguridad, pero no dejaremos que esta bandera la lideren partidos fascistas”. Pese a ello, señaló que comparten “mayoritariamente” lo que pide la moción y recordó que su partido ya denunció que el nuevo plan local de seguridad no incluía medidas para l’Horta.

El edil de Junts David Melé dijo que “el sistema judicial está colapsado y necesita de más recursos”, que la seguridad y su percepción “no se solucionan con solo una medida” y que Junts ya planteó en 2024 medidas contra la multirreincidencia. La portavoz de Vox, Gloria Rico, pidió más presencia policial y expulsar a delincuentes extranjeros. “Se acabó el buenismo”, zanjó. Por último, la portavoz del Comú, Laura Bergés, dijo que no está demostrado que endurecer penas baje la delincuencia y pidió medidas “que no señalen a colectivos y promuevan discursos peligrosos”.