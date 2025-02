El nuevo contrato prevé doblar las horas de limpieza de las calles en el centro de Lleida y un 20% en los barrios

Publicado por S. COSTA D. Redactor de Local Verificado por Creado: Actualizado:

El nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos de Lleida prevé doblar las horas de trabajo de los barrenderos en la primera corona de la ciudad (la zona comprendida entre Passeig de Ronda, Príncep de Viana y la canalización), un 17% en el Centro Histórico y un 20% en el resto de barrios. Así lo ha detallado este mediodía la teniente de alcalde de Gestión de la Ciudad, Begoña Iglesias, en la rueda de prensa para presentar los pliegos de condiciones del nuevo contrato, que será de 10 años y tiene un valor anual de 26 millones de euros, un 75% más que el actual, adjudicado en el 2006, de los cuales 14 irían para limpieza y 16 para la recogida de basuras. En un principio entraría en vigor en septiembre, pero Iglesias ya ha avanzado que lo prorrogarán hasta finales de año.

"Limpiaremos muchísimo más, el nuevo contrato permitirá gestionar las deficiencias del actual", ha dicho la teniente de alcalde, que ha precisado que además de aumentar las horas de trabajo también incrementarán el personal y la maquinaria. "Incrementaremos en un 37% el personal, pasando de los 106 trabajadores actuales hasta los 146, y también aumentaremos el número de vehículos y maquinaria de los 26 de ahora hasta los 66, un 153% más", ha concretado. También aumentarán los horarios de limpieza los fines de semana y festivos e incorporarán un refuerzo especial por las tardes. Asimismo, se habilitarán tres equipos de acción inmediata para solucionar incidencias y la nueva concesionaria deberá adquirir una nueva máquina para limpiar pavimentos con vapor caliente. Además de estas mejoras y refuerzos en el servicio, Iglesias hizo un llamamiento a la ciudadanía a ser cívica para tener la ciudad lo más limpia y confortable posible.

En relación a la recogida de basuras, Iglesias ha anunciado que todos los contenedores de la fracción orgánica y resto tendrán un sistema de apertura con un llavero con chip o con una aplicación móvil, tal y como avanzó este diario. Los barrios en tenerlos serán Pardinyes y Balàfia y luego se expandirán progresivamente por el resto de Lleida. En este sentido, la teniente de alcalde ha señalado que la finalidad de la apertura con chip o con app es "porque la Unión Europea nos exige recopilar datos de la recogida de residuos para tratarlas, analizarlas y poder ver la participación ciudadana de cada barrio con el reciclaje". Ha añadido que, de cara a un futuro, estos datos permitirán aplicar bonificaciones para los ciudadanos que reciclen correctamente y sanciones para los que no. "No lo haremos hasta que no sepamos con seguridad que el 95% de los datos que se recopilan con esta tecnología son fiables", ha asegurado Iglesias, que ha añadido que los datos que recopilen los chips también servirán para que los técnicos municipales puedan tener un mayor control de las actuaciones de la empresa concesionaria y verificar que cumplen con todo lo acordado.

Por otro lado, la recogida puerta a puerta, que hasta ahora solo se hace en Ciutat Jardí y Vila Motncada, se ampliará a Llívia, Sucs, Raimat y los polígonos industriales. También se hará recogida puerta a puerta de todas las fracciones en los comercios del Eix, mientras que en los del resto de la ciudad habrá servicio de recogida de papel y cartón. La teniente de alcalde ha añadido que en l'Horta habrá 70 áreas de contenedores de todas las fracciones salvo de orgánica y que de estas unas 20 estarán en zonas pavimentadas y valladas y contarán con dos contenedores de cada fracción. También aumentarán el servicio de recogida de voluminosos con un equipo por la noche y dos por la tarde todos los días de la semana y se activará un servicio de recogida de basuras fuera de los contenedores que estará activo todos los días del año.