Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La feria FormaOcupa de Lleida se estrenó ayer jueves 13 de febrero y cierra hoy al mediodía el viernes 14. Esta ofrece un montón de ofertas profesionales para que los jóvenes puedan encaminar su futuro, presentando información sobre muchos oficios y ofertas laborales.

"Es una feria increíble, hay muchas ofertas, la gente es muy simpática y te informa de todo, de momento es un 10/10." Así de claras y contentas estaban Ghizlan y Michell, dos jóvenes de Mollerussa, después de visitar FormaOcupa.

Esta edición la feria ha contado con un total de 75 empresas y entidades que han ofrecido orientación, formación y salidas laborales para los jóvenes.

A la Ghizlan le ha servido para replantearse su futuro. "Quería ser azafata, y en la feria me han explicado los requisitos necesarios y me he dado cuenta de que ahora no era el momento de hacerlo, por lo cual buscaré ser auxiliar de enfermería". Por su parte, la Michell se decanta por el mundo de la belleza y la estética.