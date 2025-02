El Centro de Arte La Panera inicia “Afectividad fluvial” un proyecto sobre los vínculos emocionales con los ríos

Publicado por Redacció Guissona Verificado por Creado: Actualizado:

El Centro de Arte La Panera se ha sumado al proyecto Afectividad fluvial, una iniciativa multidisciplinar que explora las relaciones afectivas de las poblaciones ribereñas con sus ríos. El proyecto incluye investigación artística, científica y activismo, fomentando una nueva cultura basada en el intercambio, de conocimientos y experiencias entre comunidades científicas, artísticas, tecnológicas y activistas.

En el marco de esta investigación, los artistas Carlos Monleón y Asunción Molinos han visitado varias comunidades de regantes, musicólogos, científicos, geógrafos y agricultores, así como archivos documentales relacionados con la cuenca del Ebro. Durante su residencia en La Panera, han tenido la oportunidad de conocer de cerca la biblioteca del centro y entrevistar campesinos del Segrià, que han compartido sus experiencias y su vínculo con el río.

También participa la doctora en informática y comunicación digital Rosa Gil Iranzo, bajo la coordinación de un equipo de trabajadores culturales formado por Laura Montañés, Danilo Pioli y Roser Sanjuan. El resultado de la investigación artística se materializará en una publicación que se presentará antes de que acabe el año. Afectividad fluvial nació en el 2023 gracias a la colaboración entre varias entidades, incluyendo La Panera, Homesession, la Escuela Politécnica de la UdL y la Fundación Conocimiento Zaragoza, con el apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso.

Paralelamente, el Centro de Arte La Panera está ultimando los detalles del nuevo ciclo expositivo, que se inaugurará el 22 de febrero con la 13.ª Bienal de Arte Leandre Cristòfol. Recientemente, La Panera cerró las exposiciones De Marte a Venus, Dora García. Books are the best things, Mirada Captiva, Gemma Villegas. 2025: Un viaje tipográfico y la muestra colectiva Sólo si huele a tierra, que recibieron a un total de 3.543 visitantes.