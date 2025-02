La falta de maquinistas de trenes de alta velocidad agrava los retrasos

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

La estación de Lleida cuenta con una plantilla de una veintena de maquinistas, pero ninguno está habilitado para operar trenes de alta velocidad y solo pueden conducir regionales, según afirman fuentes sindicales. A raíz del último incidente de la noche del miércoles, en que un AVE procedente de Málaga llegó a Barcelona casi dos horas tarde (ver SEGRE de ayer), los sindicatos aseguran que muchos de los retrasos se podrían reducir si hubiera maquinistas de reserva habilitados para la alta velocidad en todas las estaciones, ya que los más cercanos a Lleida están en Barcelona o Zaragoza. “Las plantillas están muy ajustadas y vamos al límite”, valora Alberto Puivecino, portavoz de CCOO. “Si Renfe ofreciera cursos de habilitación tendríamos más flexibilidad y ganaríamos tiempo en casos de incidencias”, añade Eduard Rivas, de AlFerro.

El AVE que el miércoles estuvo parado en Lleida entre las 21:24 y las 22:36 horas –a causa de la caída de un viajero al bajar del convoy– sufrió otro retraso en Tarragona, ya que el maquinista había cumplido su tiempo máximo de conducción diario. Renfe confirmó que tuvo que destinar a otro conductor de urgencia en taxi desde Barcelona, lo que sumó una nueva demora que finalmente hizo llegar al tren a su destino pasadas las 00:30 horas. “Los maquinistas tienen un descanso obligatorio de 45 minutos después de, como máximo, cinco horas y media seguidas de conducción”, detalla Puivecino, que explica que “el tiempo en que un tren está parado por una incidencia, como ocurrió el miércoles en Lleida, no cuenta como descanso porque el maquinista no baja del vehículo”. Así, cuando ocurren largas incidencias, es recurrente que a las demoras se tengan que sumar estos 45 minutos de descanso, indica. “En Lleida acaban de renovarse más de diez maquinistas que están recién formados, no habría costado nada incluirles el curso para operar trenes de alta velocidad”, considera Rivas. “Hace una década estuvimos habilitados durante un año para operar los trenes Avant, recuperarlo sería lo más lógico”, añade.

La persona que el miércoles cayó del tren en Lleida, de mediana edad, se golpeó el brazo sin presentar sangre ni herida abierta. El accidente ocurrió porque el convoy no aparcó bien y medio coche de cola, desde donde salió el afectado, quedó fuera del andén.