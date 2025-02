La Paeria devuelve más de medio millón a Adif del IBI por la estación

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Lleida ha aceptado devolver al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) un total de 554.041 euros ingresados en los últimos años en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por la estación de trenes y de los terrenos anexos, después de que este ente público adscrito al ministerio de Transportes reclamara la devolución de todo lo abonado en estos ejercicios argumentando que la normativa exime del pago de este impuesto a las instalaciones ferroviarias. Así lo informó una portavoz municipal, que precisó que hacía años que el Adif estaba tributando tanto por el edificio como por el suelo sin que anteriormente hubiera presentado ninguna alegación hasta que lo hizo en 2023.

La misma portavoz añadió que ante la reclamación, la Paeria decidió revisar la aplicación del IBI a estos inmuebles y que el Catastro, que es la institución competente en esta cuestión, acordó con el consistorio generar dos referencias catastrales distintas: una para una parte de la propiedad que se concluyó que está exenta de pagar el IBI y otra para la que no está exenta. Por este motivo, la Paeria aprobó retornar a Adif este importe superior al medio millón de euros. Por el contrario, determinó que otros 127.731 euros no deben retornarse porque corresponden a los terrenos que considera que no están exentos del IBI.

En cambio, Adif entiende que todas sus propiedades están libres de tributar este impuesto, por lo que ha decidido presentar un recurso contencioso administrativo reclamando también la devolución de esta última cantidad. Al respecto, una portavoz del ente titular de las instalaciones ferroviarias afirmó que la principal divergencia que les ha llevado a acudir a la vía judicial es que el consistorio “no reconoce la exención para ejercicio de 2019”.

Negociación para usar el hotel para transeúntes en campaña agraria

La Paeria lleva un tiempo negociando con Adif la cesión de las instalaciones del hotel de la estación, que está cerrado, para utilizarlas provisionalmente este verano como “centro de acogida de transeúntes llegados durante la campaña agrícola” sin contrato y/o sin papeles”. El ayuntamiento prevé poder usarlo para este fin los meses de junio, julio y agosto y ofrecer un centenar de plazas. Para alojar a temporeros con contrato, habilitarán módulos en la partida Caparrella y también pisos de la Empresa Municipal de Agenda Urbana.