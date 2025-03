ERC lleva al juez la aprobación de la ZBE

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El grupo municipal de ERC ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) al considerar que el gobierno municipal no llevó a cabo la consulta pública previa obligatoria cuando empezó a preparar la normativa el año pasado, sino que “afirmaron que se llevó a cabo en septiembre 2022, cuando el anterior gobierno municipal inició el procedimiento” para implantar la ZBE, explica el edil Juanjo Falcó. “Primero dijeron que se llevó a cabo en julio de 2024, pero pedimos la información y respondieron que dieron esta fecha por error”, añadió. Los republicanos consideran que el proceso de 2022 no es válido porque fue anterior a la entrada en vigor del Real Decreto que regula las ZBE. Además, “solo duró 15 días y no participó prácticamente nadie”, añade Falcó. El año pasado, ERC presentó alegaciones a la ordenanza en el pleno de octubre, cuando se aprobó inicialmente. “Se desestimaron prácticamente todas, en el pleno de diciembre votamos en contra y después presentamos el recurso”, explica Falcó, que indica que el tribunal lo ha admitido. El juez ha instado a la Paeria a enviarle el expediente y ERC resta ahora a la espera de que el tribunal se lo remita para formular la demanda. “Es un tribunal muy lento, con suerte habrá sentencia durante este mandato”, afirma el edil, que considera que el gobierno “encargó y tramitó el proyecto a toda prisa”. Si el recurso fuera estimado, la ZBE quedaría anulada y el proceso tendría que empezar desde cero, como ocurrió en Barcelona.

En otro orden, el grupo de ERC señaló ayer que incorpora la sección ‘Lleida Jove’ a su revista L’Ideal para dar voz a los jóvenes y lo hace entrevistando a Pep Saula, productor musical y miembro del grupo Sexenni.