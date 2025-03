Tarde de caos en la línea de alta velocidad por una nueva avería

Nueva jornada de pesadilla en la línea de alta velocidad entre Lleida y Barcelona por la falta de suministro eléctrico en un tramo de catenaria, provocando demoras de más de dos horas, con viajeros encerrados casi una hora en trenes parados en medio de la nada. Todo empezó poco antes de las siete de la tarde, cuando Adif informó de una avería entre Sant Vicenç dels Horts y El Prat de Llobregat. Sin embargo, la incidencia debió registrarse bastante antes, ya que trenes como los Avant con salida a las 18.00 horas de Lleida a Barcelona y viceversa ya sufrían retrasos de 50 minutos, según denunciaron los viajeros. De hecho, el que iba de Sants a Lleida a esa hora no llegó hasta las 21.00, con dos horas de demora En la estación de Lleida la situación también fue caótica. Los paneles informativos pasaron de mostrar retrasos de 50 minutos a fundirse a negro al desconocerse el alcance de la avería, lo que provocó confusión entre los viajeros. “Las averías pueden ocurrir, pero que no informen de nada es lamentable, estamos abandonados”, criticaba un viajero que debía salir a las 19.23 en el Avant hacia Barcelona. Al final fueron recolocados en otro tren que no salió hasta, como mínimo, una hora después. Otros usuarios de Avant, Avlo, Alvia y AVE afectados denunciaron que llevaban más de una hora parados en medio de la vía sin información, mientras que convoyes que estaban en Tarragona abrieron puertas para que los viajeros pudieran salir a los andenes hasta retomar la marcha. A las 21.30 la avería no se había solucionado y los trenes seguían circulando por vía única. Estaba previsto seguir así hasta el final del servicio nocturno.

Esta incidencia se produjo el día en que la consellera Sílvia Paneque compareció en el Parlament por las dos averías de la semana pasada. Paneque rehusó “buscar culpables” y dijo que hay 200 obras en marcha.

Paralelamente, FGC y los sindicatos llegaron ayer aun acuerdo para desconvocar la huelga prevista para mañana y el día 28 en la línea Lleida-La Pobla.