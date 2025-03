Protesta hoy por el mal servicio del tren tras otra tarde de retrasos generalizados

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Plataformas de usuarios del servicio de ferrocarriles han convocado hoy a las 12.00 horas una concentración ante la estación de Lleida para denunciar “el servicio deplorable que sufrimos los usuarios de tren en Catalunya”. La concentración también se hará en las estaciones de Tarragona, Valls, Tortosa, Cardedeu, Figueres, Molins de Rei, Segur de Calafell y La Garriga y se han sumado una decena de entidades, entre ellas la Plataforma d’Usuaris Avant Catalunya. Una protesta que llega después de que ayer por la tarde hubiera otra jornada de retrasos generalizados en Lleida tanto en la línea de alta velocidad como en la de Rodalies y Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). El Avant procedente de Barcelona que debía llegar a las 19.13 no lo hizo hasta media hora después, lo que provocó que el mismo servicio en sentido contrario con salida a las 19.23 no pudiera hacerlo hasta las 19.50. Lo mismo pasó con el AVE hacia Madrid de las 19.42, que no salió hasta las 20.10, mientras que el Alvia a Sants con salida prevista a las 20.14 no lo hizo hasta las 21.12. Por otro lado, el tren hacia La Pobla de las 19.25 también sufrió una demora de 40 minutos, así como el Rodalies a Cervera de las 19.26. Esta nueva incidencia ocurrió en una semana con retrasos casi diarios.