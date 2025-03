La recogida selectiva en la ciudad de Lleida tiende a la baja y es menor que la media catalana y provincial

La ciudad de Lleida no ha mejorado en los últimos años su nivel de recogida selectiva de basura y sigue por debajo de la media catalana y del conjunto de la provincia. Además, el volumen total de la fracción resto, no reciclable, se incrementó en más de un 13% en 2024. Así lo constatan los datos del actual servicio de recogida de basuras que forman parte de la documentación de la licitación pública para la nueva concesión, que entrará en vigor el próximo año.

Según los datos facilitados por la actual empresa concesionaria, en 2023 la recogida selectiva en la capital se situó en un 37,49%, que es una décima menos que el año anterior y casi cuatro menos que la que se registró en 2021. Unos datos que contrastan con la media de la provincia, que en 2023 era del 43,9% mientras que en el conjunto de Catalunya fue del 45,3%. Sin embargo, la cantidad de basura que cada día genera un ciudadano es inferior en Lleida (1,25 kilos) a la media catalana (1,35 kg). Lo mismo pasa con la generación anual de residuos por habitante, con 493 kilos de media en toda Catalunya frente a los 458 de la ciudad.

Paralelamente, todo apunta que en 2024 las cifras de reciclaje en Lleida capital seguirán a la baja de acuerdo con los datos provisionales. Concretamente, en 2023 se recogieron 15.795.621 kilos de las fracciones de papel y cartón, envases, vidrio y orgánica, mientras que en 2024 fueron 15.760.930 kilos, un 0,2% menos.

Por fracciones, la recogida de cristal descendió un 3,85% con 2.482 toneladas; la de envases aumentó un 4,98% hasta las 2.732; la de papel y cartón también subió un 4,7% con 4.609 toneladas; mientras que en la de FORM (orgánica) subió un 11,61% hasta las 5.963 toneladas. Asimismo, el sistema del puerta a puerta, que el año pasado se hacía en Ciutat Jardí y parte de Pardinyes y Balàfia hasta noviembre, bajó en todos sus índices de recogida selectiva, especialmente en estos dos últimos barrios, salvo en orgánica. También destaca que la recogida de papel y cartón comercial nocturno aumentó un 78%, mientras que la recogida puerta a puerta de envases y cristal en el Eix Comercial bajó, pero la de orgánica se incrementó.

En cuanto a la basura no reciclable, la de la fracción resto, en 2024 aumentó parcialmente un 13,06% hasta los 41.318.400 kilos respecto el ejercicio anterior. Un incremento que suponen 5.300 toneladas de residuos más y que es, prácticamente, más que cualquier otra fracción de recogida selectiva recopilada el año pasado salvo la orgánica. En este sentido, Pardinyes y Balàfia vuelven a destacar con un aumento del 71% de esta fracción en las zonas en las que se utilizaba el puerta a puerta.

En otro orden, en 2024 se recogieron hasta 138.040 kilos de hojas de árboles y arbustos.

Charla informativa en el Secà sobre la nueva tasa de residuos

La teniente de alcalde de Buen Gobierno, Carme Valls, dio ayer una charla informativa en el centro cívico del Secà de Sant Pere para explicar los detalles de la nueva tasa de recogida de basuras, que ha entrado en vigor este año y que constará de una tarifa fija de 81,05 euros para toda la ciudad excepto en l’Horta y otra de variable en función del tamaño de la vivienda. Para los vecinos cuyo piso tenga menos de 100 metros cuadrados, la tarifa variable será de 13,85 euros; para los que tengan entre 100 y 170 metros será de 30,55 euros; mientras que para los más grandes será de 47,30 euros. También prevé bonificaciones para cubrir entre el 50% y el 75% del importe y se podrán pedir hasta el 30 de junio. El gobierno municipal ha ampliado el umbral de renta para que puedan acogerse más contribuyentes. En 2024 era de un 20% más que el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples y en 2025 pasa a ser dos veces más.

El 17% de los vehículos de la flota no se usan o están inoperativos

El 17,6% de la actual flota de vehículos y maquinaria del servicio de recogida de basuras está inoperativa, no se utiliza o no funciona. Concretamente, de los 63 vehículos que dispone actualmente la concesionaria 9 no están operativos y 2 no funcionan o no se utilizan, según detallan los informes de la propia empresa. En este sentido, el ayuntamiento anunció que la nueva concesión prevé aumentar de forma considerable el número de vehículos dedicados a la limpieza viaria, pero no concretó cuántos serían para la recogida de basuras. También informó de que aumentará el número de trabajadores.

Otra de las medidas que prevé implementar la nueva concesionaria es que todos los contenedores de orgánica y resto de la ciudad tengan un sistema de apertura con llave. Actualmente hay 42 depósitos con esta tecnología, 8 en Ciutat Jardí y 34 en Pardinyes y Balàfia. Asimismo, ya ha repartido 7.478 llaveros, 614 en Ciutat Jardí y el resto, para las zonas de contenedores de Pardinyes y Balàfia.