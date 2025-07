La Paeria prepara un nuevo plan de ordenación urbanística

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Desde el ayuntamiento de Lleida, la teniente de alcalde y concejala de Agenda Urbana, Begoña Iglesias, explicó que “estamos en en proceso de redacción de un nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal, que contemplará ya los usos futuros del espacio que ahora ocupa la cárcel para que la ordenación de la capital leridana esté preparada”.Así lo anunció el alcalde, Fèlix Larrosa, recogiendo una reivindicación con gran consenso en la ciudad entre los vecinos para que la cárcel deje de estar dentro de la trama urbana como se ha hecho en otras ciudades, lo que es el caso de Barcelona con la Modelo. Iglesias añadió que hay conversaciones con el departamento de Justicia, que es el titular de la instalación, para llegar a un acuerdo que permita hacer posible en un futuro el desarrollo del nuevo plan urbanístico.Por este motivo, se ha puesto en marcha una Mesa Cívica para impulsar el traslado. “Son unos 30.000 metros cuadrados que podrían quedar liberados en un futuro, permitiendo así la reordenación de esta parte de Ciutat Jardí y se están estudiando los usos que se puedan implantar en la actual ubicación”.

Por su parte, Ramir Bonet, presidente de la Asociación de Vecinos de Ciutat Jardí, consideró que mantener el actual centro penitenciario como está “sería un maltrato hacia la ciudad”, al considerar que “es una prisión que no da ningún resultado positivo”. Para Bonet, la solución pasa por un centro nuevo y en otra zona, “que no moleste a nadie”. “No es una cuestión del barrio, sino de ciudad. No nos quejamos de que provoque inseguridad, sino de que es una infraestructura que está obsoleta y hacer reformas no serviría porque seguiría siendo vieja”.