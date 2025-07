Los musulmanes quieren rezar los viernes en la Fira de Lleida y la Paeria dice que deberán acordarlo

La comunidad musulmana Ibn Hazm pedirá poder rezar en uno de los cobertizos de Fira de Lleida los viernes y utilizar el local que están habilitando como oratorio en la avenida Alacant el resto de días de la semana. Así lo aseguró un portavoz de esta congregación islámica, que es la más numerosa de la ciudad y que los viernes reúne a centenares de personas para el rezo conjunto, después de que descartaran optar a la concesión de un solar del polígono industrial del Camí dels Frares para habilitar una mezquita como avanzó ayer SEGRE.

Una propuesta que la Paeria podría aceptar “siempre y cuando pidan la autorización oportuna y no se estén utilizando estos espacios”. Esta es la puntualización que hizo ayer el alcalde, Fèlix Larrosa, en el programa Al Dia de Lleida TV, donde también destacó que “o hay un acuerdo para tener un espacio concreto para que puedan rezar o no podrán hacerlo”, a la vez que aseguró que esta comunidad “ha perdido una extraordinaria oportunidad” al no optar a la concesión del solar del polígono, que ha quedado desierta.

Desde la comunidad musulmana señalaron este miércoles que “nuestra intención es hacer nuestros rezos diarios en el local de la avenida Alacant y los viernes iríamos a los cobertizos de la Fira porque es el día que más fieles vienen y no queremos problemas por superar los límites de aforo que marca el ayuntamiento”. Añadió que “esa es nuestra idea y pagaremos el alquiler que nos marque la Fira, como siempre hemos hecho, y lo hacemos para evitar tensiones en el barrio, ya que lo último que queremos es generar problemas de convivencia o malentendidos con este tema”.

El local que están habilitando como oratorio está en el número 3 de la avenida Alacant, y lleva meses en obras y cuenta con la autorización de la Paeria. Sobre cuando abrirá, afirmaron que no tienen una fecha prevista, “ya que todavía queda mucho trabajo por hacer a nivel de obras”. En cuanto al solar del polígono, añadió que no hicieron oferta porque el canon anual de 40.054 euros “era muy caro para la duración de la concesión”, que era de 50 años.

Por su parte, Larrosa dijo en Lleida TV que la Fira “tiene unas condiciones específicas de uso y veremos cómo avanza la situación”. A la pregunta de si podrán utilizar los cobertizos los viernes, incidió en que si siguen los trámites debidamente “no debería haber problema” siempre que estos espacios no se utilicen para otros usos. Asimismo, descartó la posibilidad de que hubiera rezos en la calle, como pasó hace un año en la canalización y que “debería ser posible llegar a un acuerdo con esta comunidad como hemos hecho con otras confesiones”.

Cabe recordar que Ibn Hazm usó durante 12 años el Palau de Vidre como mezquita tras ser desalojados del local de la calle del Nord por incumplir los aforos. Luego ha ido alternando entre los pabellones 3 y 4 y el cobertizo que ahora pide usar.

Sobre la concesión del solar en el polígono, la portavoz de ERC, Jordina Freixanet, afeó al gobierno que “si solo hubieran preguntado a la comunidad sabrían que quedaría desierto” y que “siguen sin resolver nada y cada propuesta que hacen genera confrontación y rechazo”.