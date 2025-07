Representantes de las entidades adheridas a la campaña para pedir al Ayuntamiento de Lleida que no ponga trabas al empadronamiento.Roger Segura / ACN

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Una treintena de entidades leridanas denuncian "graves obstáculos" a la hora de empadronarse en la ciudad y que eso afecta sobre todo personas migrantes. La situación, aseguran, es causada por la falta de citas en la Oficina Municipal de Atención Ciudadana (OMAC), la no resolución de los expedientes dentro del plazo legal de tres meses, la solicitud de documentación que no exige la normativa estatal o la exigencia de un periodo previo de residencia en la ciudad que, en algunos casos, es de seis meses a pesar de "no constar en el protocolo", según Jennifer Nana, secretaria de la entidad antirracista Ndiatiguia. Por su parte, la Paeria discrepa de esta visión y asegura que gestiona con rigor "total" las peticiones de empadronamiento que recibe.

A peticiones de la ACN, el Ayuntamiento de Lleida ha asegurado que empadrona a los residentes en la ciudad, "incluso a los que no tienen título habilitante", siempre que se acredite por alguna vía la residencia efectiva en el domicilio, tal como prevé la normativa.

Además subraya que el protocolo que regula el empadronamiento en Lleida es "muy garantista" y que cumple "con todos los requisitos legales". En este sentido, recuerda que durante el año 2024 tramitó 10.864 empadronamientos en la ciudad.

Al mismo tiempo, la Paeria afirma que "el hecho de que otros municipios próximos a la ciudad no garanticen el empadronamiento en los casos en que no se dispone de título habilitante, genera una presión extra sobre los servicios municipales vinculados al padrón".

Finalmente, subraya que el Ayuntamiento está adherido al Decálogo para garantizar el empadronamiento en Cataluña y es "una de las instituciones impulsoras".

Padrón, derechos para vivir

Les entidades que han denunciado los "obstáculos" por empadronarse en la ciudad se han unido en la campaña 'Lleida pel padró' y han convocado una concentración el 25 de abril ante la Concejalía con el lema 'Padró, drets per viure'.

Les entidades insisten en que el padrón es la puerta de entrada a los derechos más básicos, como la atención sanitaria, la educación, el acceso a servicios sociales, la participación política o la regularización administrativa y, al mismo tiempo, es una herramienta indispensable para dimensionar adecuadamente los servicios y recursos públicos a la población real que vive en los barrios. "Sin padrón, muchas personas quedan fuera del sistema y no hay ciudadanía plena", ha alertado Nana.

Estos colectivos afirman que la gestión "restrictiva" del protocolo de empadronamiento municipal deja atrapadas en "un círculo de vulnerabilidad y exclusión" a muchas personas que viven en la ciudad, especialmente aquellas en situación de infravivienda, sin alquiler formal o con documentación precaria. Por este motivo, exigen a la Concejalía que garantice un empadronamiento "ágil, accesible y sin trabas, independientemente del origen o la situación residencial de las personas".

En el marco de esta campaña las entidades han puesto en marcha la web www.lleidapelpadro.cat para que todo el mundo que quiera se pueda adherir, ha explicado Cesia Ricalde, de la Associació Llajtaymanta Bolívia. De momento, forman parte 31 entidades sociales, sindicados y vecinales de la capital del Segrià, entre las cuales la PAH, Fruita amb Justícia Social, Òmnium, el Sindicat de l'Habitatge, la Comissió de Drets Humans del Col·legi de l'Advocacia de Lleida o formaciones políticas como la CUP, ERC y el Comú.