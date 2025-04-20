Apadrinar árboles para ayudar a financiar su mantenimiento

Desde hace más de una década, el jardín botánico de Lleida o Arborètum ofrece la posibilidad de apadrinar árboles. Se trata de una iniciativa destinada a despertar la sensibilización por la naturaleza y que, al mismo tiempo, ayuda a financiar su mantenimiento para contribuir de manera eficaz a su conservación y buen estado sanitario. En concreto, el apadrinamiento financia su mantenimiento, identificación, tratamientos, abonos, y riegos que necesita, así como el coste de las herramientas que es necesario utilizar. Entre 2014 y 2018, particulares y entidades apadrinaron 44 en total. No obstante, esta vinculación con los árboles es temporal, de 3, 5 o 50 años, y cuando expira se puede renovar. Si no se hace, el apadrinamiento se extingue. Por ello, en la actualidad hay ‘solo’ 16 árboles apadrinados, todos por parte de particulares, según indicó el director del jardín botánico, Àlex Juárez, que añadió que tienen la intención de impulsar esta iniciativa para conseguir más padrinos.

Los interesados pueden escoger un árbol entre los que el Arborètum les ofrece, que queda marcado con un círculo rojo en el cartel identificador, y reciben un certificado con el nombre del árbol y su ubicación. Además, pueden visitarlo gratuitamente dos veces al año y colgar fotos de su árbol en un espacio de la web del parque. Existe la posibilidad de pagar 25 euros por el apadrinamiento durante 3 años, 40 por 5 años y 400 por medio siglo.

Otra de las posibilidades que el jardín botánico ofrece para potenciar su vinculación con la ciudadanía es la hacerse socio/amigo. El director señaló que actualmente, hay 43. Las ventajas para los socios son poder visitar el Arborètum de forma gratuita, tener un descuento en las actividades que ofrece, disfrutar de un programa específico de actividades y recibir información sobre las novedades del Arborètum, así como descuentos en las tienda de Turisme de Lleida (5% en libros y audiovisuales y 10% en el resto de artículos). En este caso existen también diversas modalidades: el carnet individual, con una cuota de 15 euros al año, el familiar de 25 euros (incluye dos adultos e hijos menores de 12 años) y los de estudiantes y jubilados, ambos de 10 euros. Además, las empresas, negocios o instituciones pueden ser socios corporativos por una cuota de 50 euros y existe también la categoría de socios protectores, que pagan 300.

El Arborètum, ubicado en el barrio de Ciutat Jardí, tiene una superficie de casi siete hectáreas y cuenta con setecientas especies distintas de todo el planeta, desde secuoyas americanas a ejemplares de bosques japoneses o plantas medicinales.Cada año recibe entre 9.000 y 11.000 visitantes, de los cuales un 30% lo hacen en grupos y siete de cada diez de estas visitas son guiadas, aunque muchos ciudadanos todavía desconocen su existencia.

Para intentar remediarlo, Juárez afirmó también que preparan actividades durante esta primavera para dinamizar el jardín botánico. Entre ellas, el 15 de mayo está prevista la primera Jornada de Biodiversidad, con ponencias de expertos y visitas temáticas. Asimismo, se harán diferentes actividades de divulgación como talleres infantiles, un concierto y talleres temáticos.

Proyecto para recolectar y conservar semillas de especies amenazadas

El Arborètum también participa en un proyecto estatal de recolección, conservación e investigación de semillas de las especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas. “El objetivo es recolectar y conservar ex situ en nuestro banco de germoplasma las especies cuyas semillas aún no se encuentran en ningún otro jardín botánico, con la finalidad de conservarlas y hacer investigaciones para su preservación”, explicó el director. Detalló que en su caso conservarán “semillas presentes en territorio leridano como la Gentiana angustifolia, la Luronium natans y la Botrychium matricariifolium, así como otras especies presentes en Catalunya, en campañas de recolección conjuntas con el jardín botánico de Barcelona y el Marimurtra de Blanes”. De hecho, tal como publicó este diario, en el banco de germoplasma del Arboretum se conservan congeladas semillas de un millar de especies de plantas silvestres, una veintena de ellas amenazadas de extinción. Se conservan a entre -18 y -20 grados y se pueden hacer germinar.